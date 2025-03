Szef MSZ Radosław Sikorski zareagował na post Elona Muska, który napisał, że "cały front by się załamał", gdyby wyłączył Ukrainie Starlinki. Minister napisał, że to Polska opłaca urządzenia i "jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych". Słowa szefa polskiej dyplomacji skomentował w odpowiedzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. "Powiedz 'dziękuję', bo bez Starlinków Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - zwrócił się do niego.