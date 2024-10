Izabela Leszczyna była gościnią Radia TOK FM. W środę mówiła o tym, że projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wciąż jest konsultowany. Proponowane rozwiązania - opublikowane w wykazie prac rządu w poniedziałek - odnoszą się m.in. do kwestii wyglądu opakowania napoju alkoholowego i do materiału, z którego może być wykonane opakowanie.

Ten ostatni szefowa MZ uzasadniała w rozmowie tym, że już jeden z portali ogłosił, że zacznie sprzedawać z dostawą do domu kupującego, a kurier ma sprawdzać, czy zamawiający to osoba pełnoletnia. - Tu też mam protest mojego kolegi z rządu - podkreśliła.

Alkotubki i reakcja rządu

Nowe rozwiązania będą dotyczyły kwestii wyglądu opakowania alkoholu, zamieszczanych na nim treści oraz materiału, z którego to opakowanie może być wykonane. Chodzi o opakowania o ilości nominalnej do 300 ml. Zaproponowano, aby opakowania te mogły być wykonane wyłącznie ze szkła lub metalu.

Projekt wprowadza też przepis, który zabrania wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci innej niż płynna, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. To z kolei odpowiedź na pojawienie się na rynku alkoholu w postaci proszku, kryształu, żelu czy pasty.

W rządowej informacji wskazano, że nowe przepisy nałożą na sprzedawców obowiązek odmowy sprzedaży lub podania napojów alkoholowych osobom, które nie okazały dokumentu potwierdzającego ich wiek. - Przy czym konstrukcja tego przepisu obliguje każdorazowo sprzedawcę lub podającego do żądania okazania powyższego dokumentu, w przypadku wątpliwości co do ukończenia przez nabywcę 18. roku życia - zaznaczono w informacji.

Obecnie w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe są uprawnieni do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek. Taka sytuacja powoduje unikanie przez sprzedawców odpowiedzialności karnej przez wykazanie, iż nie mieli możliwości rozstrzygnąć wątpliwości co do pełnoletności nabywcy.