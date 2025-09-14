Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych

Jacek Dobrzyński
Przydacz o dostępie Cenckiewicza do tajnych dokumentów: informacje kluczowe nie są przesyłane
Źródło: TVN24
W Polsce o tym, kto ma dostęp do informacji niejawnych decyduje Krajowa Władza Bezpieczeństwa, czyli ABW lub SKW - oświadczył rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zaznaczając, że dotyczy to "wszystkich państw NATO". Nawiązał w ten sposób do wątpliwości w sprawie dostępu do informacji niejawnych szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.
Kluczowe fakty:
  • W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych.
  • Do sprawy odniósł się na platformie X Jacek Dobrzyński, który poinformował, które służby w Polsce decydują o dostępnie do informacji niejawnych.
  • "Ani wyrok sądu (...), ani opinia prawna, ani oświadczenia zainteresowanych tego nie zmieniają" - zaznaczył.

W niedzielę na platformie X Jacek Dobrzyński przekazał, że w Polsce - "tak jest we wszystkich państwach NATO" - o przyznaniu dostępu do informacji niejawnych decyduje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

"Ani wyrok sądu (zwłaszcza nieprawomocny), ani opinia prawna, ani oświadczenia zainteresowanych tego nie zmieniają. Tak jest od wejścia do NATO, że obowiązuje prymat ochrony informacji niejawnych nad innymi przepisami. Innymi słowy: jak ABW i SKW ci mówią, że nie masz dostępu, to go nie masz. Koniec i kropka" - zaznaczył.

Dobrzyński zwrócił przy tym uwagę, że jeżeli ktoś udziela informacji niejawnych osobie pozbawionej do nich dostępu, to sam podlega odpowiedzialności karnej. "W czasach tak wielkich zagrożeń Państwo Polskie nie może sobie pozwolić na igranie z systemem ochrony tajemnic" - podsumował.

Jacek Dobrzyński
Jacek Dobrzyński
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Sławomir Cenckiewicz bez poświadczenia bezpieczeństwa

Wpis Dobrzyńskiego nawiązuje do wątpliwości wokół dostępu do informacji niejawnych szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Wcześniej tego dnia rzecznik napisał - również na platformie X - że "wobec pojawiającej się dezinformacji ponownie oświadcza, że szef BBN pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych, czy to się komuś podoba czy nie i z pewnością nie zmieni tego zaklinanie rzeczywistości i oświadczenia wydawane w mediach przez Rafała Leśkiewicza".

W sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Cenckiewicz posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych. Zadeklarował, że jest to oficjalne stanowisko kancelarii prezydenta.

Cenckiewicz "nie posiada dostępu", a rzecznik prezydenta "zaklina rzeczywistość"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cenckiewicz "nie posiada dostępu", a rzecznik prezydenta "zaklina rzeczywistość"

W lipcu ubiegłego roku SKW cofnęła mu poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Sprawa jednak - po skardze Cenckiewicza - trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca tego roku uchylił tę decyzję. 5 sierpnia KPRM wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA.

OGLĄDAJ: Rafał Leśkiewicz, kmdr por. rez. Maksymilian Dura
pc

Rafał Leśkiewicz, kmdr por. rez. Maksymilian Dura

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
TAGI:
Jacek DobrzyńskiMSWiASławomir CenckiewiczbezpieczeństwoBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Czytaj także:
Marco Rubio w Jerozolimie
Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar
Świat
Biskup Antoni Dydycz
Zmarł biskup Antoni Dydycz
Białystok
imageTitle
Erling Haaland bohaterem derbów Manchesteru
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
METEO
Samolot wypadł z pasa na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa. "Mało brakowało, a całkowicie by go odwróciło"
Kraków
Niespokojnie na Vuelta a Espana
Smutny koniec Vuelty. Sprawdził się czarny scenariusz
EUROSPORT
Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Największe jezioro Wielkiej Brytanii "umiera na naszych oczach"
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o rosyjskiej próbie "przetestowania bez wywoływania wojny"
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Nadal kłębią się ciemne chmury
METEO
imageTitle
Kamil Stoch 0,1 punktu za podium
EUROSPORT
imageTitle
Świetny mecz Zalewskiego. Pierwsza wygrana Atalanty
EUROSPORT
imageTitle
Jamajczyk i Amerykanka mistrzami świata na 100 metrów
EUROSPORT
Jedno z tornad zaobserwowanych w Utah
Tornada zmiotły domy z powierzchni ziemi
METEO
imageTitle
Przełamanie Legii. Radomiak bezradny
EUROSPORT
Do Sądu Najwyższego wpływały kasacje od obrońców
Miał 15 lat, gdy brutalnie zabił kuzynkę. Skazano go, gdy miał 40. Są wnioski o kasację wyroku
Białystok
Wang Yi
Szef chińskiego MSZ w Polsce. Jeden temat "nieunikniony"
Polska
Skradzione zostały felgi samochodowe
Jeden wpadł na gorącym uczynku. Odpowiedzą za kradzież ponad dwóch tysięcy felg
Lublin
Karol Nawrocki
"Eastern Sentry" w Polsce. Prezydent podpisał ważny dokument
Polska
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
"Brak paniki to już połowa sukcesu". Co zrobić, kiedy usłyszymy syreny?
Polska
Ulewy, deszcz
IMGW ostrzega. Leje w ponad połowie województw
METEO
Tak wygląda ciało "bożego influencera" 19 lat po śmierci? Wyjaśniamy dlaczego
Tak wygląda ciało Acutisa 19 lat po śmierci? Co pokazuje ten film
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Kolejny świetny konkurs polskiej skoczkini
EUROSPORT
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
imageTitle
Polak spacerem do mety. "Zapomniałem kremiku do opalania"
EUROSPORT
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
WARSZAWA
pies owczarek niemiecki
"Złapał za kark i trzymał, drugi zaczął gryźć". Kajtek nie przeżył
Katowice
Złodziej Lexusa
Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu Tusków usłyszał zarzuty
Trójmiasto
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
METEO
imageTitle
Drugie srebro dla Polski na mistrzostwach świata w boksie
EUROSPORT
imageTitle
Messi przechytrzony. Pierwsza taka sytuacja od meczu z Polską
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica