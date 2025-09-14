"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych

Przydacz o dostępie Cenckiewicza do tajnych dokumentów: informacje kluczowe nie są przesyłane Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych.

Do sprawy odniósł się na platformie X Jacek Dobrzyński, który poinformował, które służby w Polsce decydują o dostępnie do informacji niejawnych.

"Ani wyrok sądu (...), ani opinia prawna, ani oświadczenia zainteresowanych tego nie zmieniają" - zaznaczył.

W niedzielę na platformie X Jacek Dobrzyński przekazał, że w Polsce - "tak jest we wszystkich państwach NATO" - o przyznaniu dostępu do informacji niejawnych decyduje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

"Ani wyrok sądu (zwłaszcza nieprawomocny), ani opinia prawna, ani oświadczenia zainteresowanych tego nie zmieniają. Tak jest od wejścia do NATO, że obowiązuje prymat ochrony informacji niejawnych nad innymi przepisami. Innymi słowy: jak ABW i SKW ci mówią, że nie masz dostępu, to go nie masz. Koniec i kropka" - zaznaczył.

Dobrzyński zwrócił przy tym uwagę, że jeżeli ktoś udziela informacji niejawnych osobie pozbawionej do nich dostępu, to sam podlega odpowiedzialności karnej. "W czasach tak wielkich zagrożeń Państwo Polskie nie może sobie pozwolić na igranie z systemem ochrony tajemnic" - podsumował.

Jacek Dobrzyński Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Sławomir Cenckiewicz bez poświadczenia bezpieczeństwa

Wpis Dobrzyńskiego nawiązuje do wątpliwości wokół dostępu do informacji niejawnych szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Wcześniej tego dnia rzecznik napisał - również na platformie X - że "wobec pojawiającej się dezinformacji ponownie oświadcza, że szef BBN pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych, czy to się komuś podoba czy nie i z pewnością nie zmieni tego zaklinanie rzeczywistości i oświadczenia wydawane w mediach przez Rafała Leśkiewicza".

W sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Cenckiewicz posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych. Zadeklarował, że jest to oficjalne stanowisko kancelarii prezydenta.

W lipcu ubiegłego roku SKW cofnęła mu poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Sprawa jednak - po skardze Cenckiewicza - trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca tego roku uchylił tę decyzję. 5 sierpnia KPRM wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA.

