Mój jedyny kontakt z firmą Red is Bad to było noszenie ich odzieży, którą mam w swojej szafie. Tak, nie ukrywam tego - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Dopytywany w RMF FM o doniesienia w sprawie firmy, przyznał, że dowiedział się "o tej sytuacji wczoraj z mediów". Prezydent skomentował też kwestię wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. - Nie uważam, że świat po którejkolwiek ze stron sceny politycznej składa się z aniołów - odparł.

Prezydent: zdarza mi się nosić ich ubrania

We wtorek rano w RMF FM prezydent Andrzej Duda został zapytany, czy nosi jeszcze odzież patriotyczną firmy Red is Bad. - Noszę różną odzież. Staram się nosić odzież polską. Firma Red is Bad to jest polski producent odzieży. Oczywiście zdarza mi się nosić ich ubrania - powiedział.