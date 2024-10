Prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej sędziego Juszczyszyna

Sąd Okręgowy w Olsztynie najpierw wyrokiem zaocznym, a po sprzeciwie złożonym przez prokuratora oraz Sąd Najwyższy również w zwykłym trybie orzekł nieprawomocnie, że właściwym pozwanym jest Sąd Najwyższy. Orzekł też, że uchwała z 4 lutego 2020 roku nie jest orzeczeniem tego sądu. Nakazał pozwanemu sądowi zaniechanie naruszania dobrego imienia i godności sędziego Juszczyszyna i usunięcie uchwały ze strony internetowej SN; zakazał też pozwanemu podawania uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości. Temu punktowi orzeczenia nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja sądu w Białymstoku

- Ignorowanie takich uchwał musi doprowadzić do tego, że stwierdzamy, iż nie ma słusznej podstawy do tego, aby wpisy naruszające dobra osobiste pana Pawła Juszczyszyna dalej figurowały na stronie internetowej Sądu Najwyższego czy też, aby były one kiedykolwiek jeszcze umieszczane - dodał.