Pytany, czy ma to związek ze sprawą zamiaru podpalenia fabryki we Wrocławiu, powiedział, że postępowanie jest w toku i nie może "pójść w zbyt daleko idące szczegóły".

Korneluk o Funduszu Sprawiedliwości: na przełomie grudnia, stycznia akt oskarżenia

Przekazał, że "na przełomie grudnia, stycznia będzie skierowany akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom". Pytany, co to za osoby, odparł, że te, którym w postępowaniu zostały postawione zarzuty. Przyznał, że wśród nich są politycy.

Będzie akt oskarżenia wobec Czarneckiego

Koreluk o Glińskim: jeżeli dowody będą wskazywały, że popełnił przestępstwo, poniesie konsekwencje

Pytany, czy Piotr Gliński może się spodziewać wniosku o uchylenie immunitetu, powiedział, że "żaden polityk, co do którego toczy się postępowanie nie może chronić się za immunitetem, bo taki immunitet podlega uchyleniu wtedy, kiedy jest materiał dowodowy".

Korneluk: do końca miesiąca raport z oceny 200 spraw

Jak mówił Korneluk, zespół analizuje postępowania, co do których "podejmowane były decyzje, które od strony społecznej, ale także i od strony profesjonalistów, prokuratorów, adwokatów budziły zdziwienie, zaskoczenie, zdumienie, że taka decyzja w danej sprawie została podjęta".

Korneluk: premier do mnie nie dzwoni

Prokurator krajowy odniósł się także do wpisu premiera Donalda Tuska na platformie X i wypowiedzi na czwartkowej konferencji prasowej. W nocy ze środy na czwartek szef rządu napisał, że "rozliczanie PiS postępuje wolniej, bo nie wszyscy w Koalicji zrozumieli, że bez rozliczenia nie będzie naprawy Rzeczpospolitej". W czwartek na konferencji nawiązując do wpisu powiedział, że "nie jest zadowolony do końca z tempa i intensywności działań".

Korneluk pytany, czy czuje się adresatem tych słów, odparł, że nie. - Premier do mnie nie dzwoni i nie pyta o postępowania. Ja nie jeżdżę do żadnej siedziby partii politycznych, co miało miejsce w ostatnich latach, że prokurator krajowy był widywany w siedzibie partii politycznej - podkreślił. - Nie mam dziwnych telefonów, że ta sprawa ma zostać tak zrobiona. Gwarantuję, że nikt do mnie takich telefonów nie wykonuje - dodał.