Sąd przywrócił "łowczyni szpiegów" dostęp do tajemnic

Major Magdalena E. odzyskała dostęp do tajemnic państwowych. Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie stwierdził, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego za czasów Antoniego Macierewicza bezpodstawnie odebrała certyfikaty "łowczyni szpiegów".

"Próbowano mnie zastraszyć"

Major Magdalena E. rozpoczęła służbę w SKW, gdy formację tworzył Antoni Macierewicz. Następnie walczyła w Afganistanie, by wrócić do centrali na jedno z kluczowych stanowisk, będąc odpowiedzialną za wykrywanie szpiegów.

Próbowano mnie zastraszyć. Po zmianie rządu stosowano różne zabiegi, by pozbyć się ze służby osób niewygodnych dla nowej ekipy. Używano postępowań dyscyplinarnych a także kontrolnych.

Wszczęcie wobec niej "postępowania kontrolnego" oznaczało, że straciła dostęp do tajemnic, w praktyce nie mogła więc pełnić służby. Postępowanie zakończyło się odebraniem jej certyfikatu, o czym zdecydował Piotr Bączek jako szef SKW. Decyzję tę podtrzymał minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

Tłumaczka Macierewicza

Jak ujawnili reporterzy "Superwizjera" major Magdalena E. należała do zespołu badającego współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi tłumaczki języka rosyjskiego, którą zaufaniem obdarzał Antoni Macierewicz. To ona przełożyła na język rosyjski między innymi raport z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, miała też dostęp do tajemnic działań naszych służb.