Sprawa Łukasza Mejzy. Artur Soboń: jeżeli doniesienia się potwierdzą, będą wyciągane konsekwencje

Jeżeli doniesienia dotyczące wiceministra Łukasza Mejzy się potwierdzą, będą wyciągane konsekwencje – powiedział w "Kropce nad i" poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Soboń. W opinii posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej, wstydem jest, że pan poseł Mejza jest nadal w rządzie.

W ostatnich tygodniach Wirtualna Polska opisała działalność dawnej firmy wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy, która miała oferować kosztowne i niepoparte dowodami naukowymi terapie osobom nieuleczalnie chorym. Mejza poinformował w piątek, że "zawiesił" swoją działalność polityczną. Wyjaśnił, że zawnioskował o urlop bezpłatny w resorcie (ma potrwać do 31 grudnia) i wystąpił do marszałek Sejmu "o urlop z wykonywania obowiązków poselskich". Wcześniej, w zeszłym tygodniu zorganizował spotkanie z dziennikarzami, na którym oświadczył, że dotknął go "największy atak polityczny od 1989 roku". Przekonywał, że atak ten skierowany jest nie tylko bezpośrednio w jego stronę, ale uderza także w aktualną sejmową większość.

Do sprawy w "Kropce nad i" odniosła się posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rozwoju i technologii Artur Soboń.

Soboń o sprawie Mejzy: jeżeli doniesienia się potwierdzą, będą wyciągane konsekwencje

Pytany o to, czy Mejza powinien zostać zdymisjonowany, poseł Soboń odparł, że "zdaje się, że pan minister jest w tej chwili na urlopie". - Rozumiem, że ten urlop służy temu, żeby te kwestie, które budzą poważne wątpliwość opinii publicznej, wyjaśnić. Jeżeli one się potwierdzą, będą wyciągane konsekwencje – mówił.

- Trzymajmy się jednak reżimu, że coś, co jest dzisiaj śledztwem dziennikarskim - rozumiem potwierdzonym przez rozmowy z różnego rodzaju osobami, w tym rodzicami, którym proponowano te terapie - zostanie jednak zweryfikowane. To jest elementarna uczciwość, której każdy z nas by oczekiwał – powiedział.

Nowacka: wstyd, że Mejza jest nadal w rządzie

- Wstyd, że pański kolega Mejza jest nadal pana kolegą z rządu i to jest problem – powiedziała do posła PiS Barbara Nowacka. W odpowiedzi na to, Soboń odparł, że "to jest nasz wspólny kolega z parlamentu, który wszedł z list PSL".

- Człowiek, który naciąga rodziców chorych nieuleczalnie dzieci na trapie, które okazywały się nieskuteczne, nigdy nie będzie kolegą nikogo przyzwoitego. Nadal jest w rządzie. Widziałam w waszych rządach szybkie dymisje – mówiła Nowacka.

Soboń: jeżeli doniesienia na temat Mejzy się potwierdzą, będą wyciągane konsekwencje TVN24

Jak dodała, "jest różnica między skazaniem kogoś, a trzymaniem go w rządzie". - Tak po ludzku nie jest panu wstyd – zapytała Sobonia. Wskazała, że jeżeli poseł Mejza okaże się "kryształowo czysty, możecie sobie go przywrócić i zrobić nawet prezesem swojej partii".

Soboń o słowach Ziobry: pogląd mniejszego koalicjanta

Soboń pytany był także o słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który powiedział w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla "Financial Times", że Polska powinna zawiesić płatności do budżetu UE i wetować polityki unijne, jeśli Bruksela zaostrzy spór i obetnie fundusze dla Warszawy.

- Sądzę, że jest to bardzo interesujący pogląd naszego mniejszego koalicjanta, który nie jest poglądem Prawa i Sprawiedliwości - zaznaczył Soboń.

Dopytywany o stosunki wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, polityk PiS powiedział, że "gdyby nie dało się współpracować z Solidarną Polską, pewnie nie bylibyśmy dzisiaj tak zgodnym obozem polityczny".

"Mieliście być silni, a wisicie na ludziach pokroju Mejzy"

- W sprawach szczepień jesteście zakładnikami pani [poseł Anny] Siarkowskiej. W sprawach Unii Europejskiej jesteście zakładnikami pana Ziobry. W sprawach dotyczących praw i wolności bywacie czasami zakładnikami pana [posła Janusza] Kowalskiego. Wisicie na Mejzie. I mówicie nam o praworządności, o uczciwości, o sprawnym zarządzaniu państwem – pytała Nowacka.

Dodała, że "na komisję edukacji dzisiaj 10 osób od was nie przychodzi i przegrywacie, bardzo dobrze, fatalny projekt ministra [Przemysła] Czarnka". - My się cieszymy. Zwracam wam uwagę, że nie jesteście w stanie rządzić krajem - powiedziała.

- Problem jest taki, że mieliście być sprawczy, a jesteście chciejczy. Mieliście być silni, a wisicie na ludziach pokroju Mejzy – zwracała się Nowacka do posła PiS.

Autor:ft

Źródło: tvn24.pl