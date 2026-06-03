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Sprawa Brejza-Kaczyński wraca do ponownego rozpoznania. "Bardzo ważny wyrok"

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Krzysztof Brejza
Krzysztof Brejza: to bardzo ważny wyrok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok pierwszej instancji i skierował sprawę z oskarżenia prywatnego europosła KO Krzysztofa Brejzy przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu do ponownego rozpoznania. - Postrzegam to rozstrzygnięcie jako pełen sukces i przyznanie nam racji - powiedziała tvn24.pl mecenas Dorota Brejza. 

Sprawa z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Brejzy o zniesławienie dotyczy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa z marca 2024 roku. Prezes PiS powiedział wówczas o Brejzie: "Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw".

W styczniu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył sprawę z powodu znikomej szkodliwości czynu. Brejza zapowiedział wówczas, że się odwoła.

Krzysztof Brejza i Jarosław Kaczyński na rozprawie
Krzysztof Brejza i Jarosław Kaczyński na rozprawie
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Brejza kontra Kaczyński w sądzie

Reprezentująca europosła KO mecenas Dorota Brejza (prywatnie jego żona) poinformowała w rozmowie z tvn24.pl, że w środę Sąd Okręgowy w Warszawie "uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, stwierdzając, że nie miał on racji, orzekając, i nie mógł orzec tak, jak orzekł". Dodała, że skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji.

Mecenas wyjaśniła, że "Polska procedura karna w takiej sytuacji nie pozwala sądowi drugiej instancji, jeśli nie zgadza się z sądem pierwszej instancji, na inne rozstrzygnięcie niż tylko uchylające". 

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- Postrzegam to rozstrzygnięcie jako pełen sukces i przyznanie nam racji - powiedziała Brejza. - W uzasadnieniu sąd stwierdził, że są podstawy do skazania Jarosława Kaczyńskiego. Że takich słów nie można wypowiadać - mówiła.

- Proszę pamiętać o całym kontekście. Jarosław Kaczyński użył słów jakich użył po to, żeby uzasadnić użycie Pegasusa wobec Krzysztofa Brejzy, czyli mojego męża w okresie wyborczym, czyli tak naprawdę w czasie bardzo gorącym, politycznym w 2019 roku. Czyli to uzasadnienie do użycia Pegasusa jest kłamstwem - zaznaczyła.

- Dzisiejsze uzasadnienie sądu było tak bardzo wyraźnym przyznaniem nam racji i pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał, że chyba bardziej się nie dało - dodała.

Krzysztof Brejza
Krzysztof Brejza
Źródło zdjęcia: TVN24

Krzysztof Brejza: bardzo ważny wyrok

Krzysztof Brejza w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek w Sejmie ocenił, że "to jest bardzo ważny też społecznie wyrok, ponieważ pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie jest nadczłowiekiem i takie dziwne tryby funkcjonowania niekiedy Jarosława Kaczyńskiego, że niektóre sądy przymykają oko na jego zachowania, traktując go jako nadczłowieka, nie będą tolerowane".

- Cieszy nas to, że Jarosław Kaczyński odpowie za kłamstwo, tak jak każdy zwykły obywatel odpowiedziałby za kłamstwo. W dobie dezinformacji, niszczenia języka publicznego hejtem, fake newsami to jest bardzo ważny wyrok - dodał.

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Źródło: tvn24.pl, TVN24
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Tagi:
Krzysztof BrejzaJarosław KaczyńskiSądPegasus
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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