Sprawa handlarza respiratorami. Szczerba: przez miesiąc państwo polskie jej nie zauważyło, albo nie chciało zauważyć

Tvn24.pl ustalił, że prokuratura dysponuje niepotwierdzoną informacją, że nie żyje Andrzej I ., właściciel niewielkiej firmy handlującej bronią, który na zlecenie rządu miał w trakcie pandemii COVID-19 dostarczyć respiratory. Według nieoficjalnych informacji tvn24.pl, ta "niepotwierdzona informacja" to akt zgonu wystawiony w stolicy Albanii - Tiranie. Jednak ciało mężczyzny dotąd nie zostało przetransportowane do Polski.

Szczerba: handlarz bronią zmarł 20 czerwca

- Pierwsze informacje, że handlarz bronią zmarł, otrzymaliśmy z posłem Jońskim w okolicach 22 czerwca. Wystąpiliśmy do prokuratora Zbigniewa Ziobry, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na temat działań, które zostały podjęte po wydaniu z końcem marca tego roku listu gończego za poszukiwanym - mówił dalej poseł KO. - Co wiemy o tej sprawie: handlarz bronią zmarł 20 czerwca, czyli blisko miesiąc temu, w Tiranie. Przez miesiąc państwo polskie nie zauważyło tej sprawy, albo nie chciało zauważyć - kontynuował Szczerba.

- Przyjmujemy informację Komendanta Głównego Policji do wiadomości, ale chcemy też powiedzieć, że to, co ustaliliśmy z posłem Jońskim, to kończy wszystkie spekulacje odnośnie statusu handlarz bronią, ale to nie kończy afery. Pytań jest więcej niż odpowiedzi - dodał.