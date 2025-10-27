PiS zawiesił dwóch posłów w związku ze sprzedażą działki pod CPK Źródło: TVN24

Sprawa nabycia przez spółkę Dawtona działki znajdującej się w pobliżu powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego, została przekazana do prokuratury - poinformował w poniedziałek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Jako pierwsza o sprawie działki poinformowała Wirtualna Polska.

Tego samego dnia, decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek w mediach społecznościowych.

Jak dodał Bochenek, sprawa "powinna być bezwzględnie wyjaśniona". "Dziwi nas fakt, że KOWR pod obecnym kierownictwem - pomimo upływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie obowiązujących przepisów sprzedanej nieruchomości… Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej?" - sugerował polityk PiS.

W związku z medialnymi doniesieniami poniżej przesyłam oświadczenie. pic.twitter.com/Ym1Svq8Sne — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) October 27, 2025 Rozwiń Bochenek o zawieszeniu dwóch posłów PiS Źródło: X

Sprzedaż kluczowej działki

W poniedziałek Wirtualna Polska napisała, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie wcześniej ubiegali się o jej wykup. WP przypomniała, że w 2023 roku, ale jeszcze przed transakcją sprzedaży, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowała spółka Centralny Port Komunikacyjny, a kiedy w końcu CPK wystąpiło do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszało, że ośrodek już jej nie posiada.

