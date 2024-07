"Informacja o wielkim bezprawiu za czasów PiS i Zbigniewa Ziobry"

- Co to jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej? W porozumieniu, w obecności co najmniej trzech osób, z góry powziętym zamiarze, często także później zacierając ślady. Dokładnie to wszystko, co jest uwiecznione na taśmach i w trakcie rozmów - dodał senator Koalicji Obywatelskiej. - Mamy wypełnione wszystkie przesłanki, związane ze szkodą znacznych rozmiarów i z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej - wyjaśniał gość "Faktów po Faktach", dodając, że prokuratura musiała z takimi zarzutami wystąpić.