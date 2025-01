Wydawało się, że gdzieś są granice, których nie można przekroczyć, a okazuje się, że nie, że kandydat PiS-u może te granice przekroczyć - oceniła wydarzenia na Jasnej Górze posłanka Monika Rosa (KO). - Złe jest to, że w tę pielgrzymkę tak mocno zaangażowali się ojcowie paulini - ocenił Piotr Zgorzelski (PSL). Tematem rozmowy w "Faktach po Faktach" była również sprawa ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu.

- On uderza teraz do bardzo twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości - powiedziała Rosa. Zaznaczyła, że "na takie zachowania Karola Nawrockiego nie może być zgody".

Zgorzelski: tego typu okrzyki są niedopuszczalne

- Złe jest to, że w tę pielgrzymkę tak mocno zaangażowali się ojcowie paulini - ocenił Piotr Zgorzelski . Wicemarszałek powiedział, że jest to dla niego "ogromnym rozczarowaniem i zaskoczeniem".

- Niestety księża, w sposób szczególny proboszczowie, oddali się w jasyr Prawu i Sprawiedliwości - stwierdził. Dodał, że "to po prostu bardzo źle służy Kościołowi". - Tego typu okrzyki w przestrzeni Jasnej Góry są po prostu niedopuszczalne - ocenił Zgorzelski.

Rosa o drodze Ukrainy do UE: prowadzi przez prawdę historyczną

Piotr Zgorzelski powiedział, że ocenia "sceptycznie" deklaracje Ukrainy o możliwości rozpoczęcia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej i że "nie wierzy w to". - Nie wierzę z tego powodu, że tych deklaracji było wiele. Nie wierzę, ponieważ za tymi deklaracjami, jeżeli nawet były, to szły gesty nieprzyjazne wobec państwa polskiego - uzasadniał Piotr Zgorzelski. Stwierdził, że były to "chociażby kwestia budowy pomnika i muzeum Romana Szuchewycza, szefa UPA".