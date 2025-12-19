"Dziękuję, że jesteście z nami". Rozmowy na marginesie wizyty Zełenskiego 

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w piątek z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą, który towarzyszy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu w trakcie jego wizyty w Polsce. Ministrowie rozmawiali m.in o sytuacji bezpieczeństwa i wsparciu dla Ukrainy - przekazał resort dyplomacji.
O spotkaniu z Sybihą szef polskiej dyplomacji poinformował na platformie X. "Jesteśmy zjednoczeni w walce o bezpieczną przyszłość" - podkreślił.
"Podkreśliłem wyjątkową rolę Polski jako lidera we wzmacnianiu Europy i budowaniu poparcia dla Ukrainy. Dziękuję, że jesteście z nami jako prawdziwi przyjaciele i sojusznicy" - napisał Sybiha na swoim profilu na portalu społecznościowym. "Za wolność naszą i waszą!" - odpowiedział Sikorski na relację swojego ukraińskiego odpowiednika
Sikorski udostępnił wcześniej zdjęcie, na którym widać Donalda Tuska obejmującego Wołodymyra Zełenskiego. "Gdy wiatr wiejący ze wschodu próbuje się nas poróżnić, jeszcze mocniej trzymamy kurs" - napisał szef polskiego MSZ.
Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przebywał w piątek z wizytą w Warszawie. Przed godziną 16 spotkał się w KPRM z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim, a także marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Autorka/Autor: aaw/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka