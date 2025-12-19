"Dziękuję, że jesteście z nami". Rozmowy na marginesie wizyty Zełenskiego 

Spotkanie Sikorski-Sybiha Źródło: Reuters

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w piątek z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą, który towarzyszy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu w trakcie jego wizyty w Polsce. Ministrowie rozmawiali m.in o sytuacji bezpieczeństwa i wsparciu dla Ukrainy - przekazał resort dyplomacji.

O spotkaniu z Sybihą szef polskiej dyplomacji poinformował na platformie X. "Jesteśmy zjednoczeni w walce o bezpieczną przyszłość" - podkreślił.

Dobrze Cię znów widzieć, @andrii_sybiha !

Jesteśmy zjednoczeni w walce o bezpieczną przyszłość. pic.twitter.com/ghhRQZ38NJ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025 Rozwiń

"Podkreśliłem wyjątkową rolę Polski jako lidera we wzmacnianiu Europy i budowaniu poparcia dla Ukrainy. Dziękuję, że jesteście z nami jako prawdziwi przyjaciele i sojusznicy" - napisał Sybiha na swoim profilu na portalu społecznościowym. "Za wolność naszą i waszą!" - odpowiedział Sikorski na relację swojego ukraińskiego odpowiednika

Always a pleasure to host you in Warsaw, Andrii.

For your freedom and ours! https://t.co/lF4KWUJ7wL — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025 Rozwiń

Sikorski udostępnił wcześniej zdjęcie, na którym widać Donalda Tuska obejmującego Wołodymyra Zełenskiego. "Gdy wiatr wiejący ze wschodu próbuje się nas poróżnić, jeszcze mocniej trzymamy kurs" - napisał szef polskiego MSZ.

Jedna drużyna, jeden cel.

Gdy wiatr wiejący ze wschodu próbuje się nas poróżnić, jeszcze mocniej trzymamy kurs. pic.twitter.com/Exboz1UN5c — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025 Rozwiń

Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przebywał w piątek z wizytą w Warszawie. Przed godziną 16 spotkał się w KPRM z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim, a także marszałkami Sejmu i Senatu: Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

