"Do roboty". Cztery punkty Hołowni

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Szef Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek. W środę, we wpisie na X, ujawnił, jakie kwestie zamierza poruszyć podczas spotkania.

"Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło - nie ma powodu aby zwlekać" - brzmi punkt pierwszy.

Hołownia pisze również, że "koalicja musi zobowiązać się do listy reform, które przeprowadzi jak najszybciej.". "Nasz pakiet to 5 kluczowych dla Polaków zmian: ustawa o odpartyjnieniu TVP, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa (o profesjonalnym zarządzaniu spółkami skarbu państwa - red.), natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i wypisanie z wykazu prac dopłat do kredytów, ustawa zakazująca smartfonów w szkołach podstawowych" - wymienia marszałek Sejmu.

We wpisie Hołowni czytamy, że "najmniejszy rząd Europy w jednym z największych krajów Europy to tani populizm, ale polski rząd ma być chudszy". "Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów?" - zastanawia się lider Polski 2050.

Ostatni punkt wymieniony przez Hołownia to "nowa umowa koalicyjna przed przyjęciem projektu budżetu przez rząd". "Nasze plany muszą mieć pokrycie w liczbach" - podkreślił.

"Do roboty, albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem" - skwitował marszałek Sejmu.

