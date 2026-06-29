Polska Pomoże przetrwać upał? "Na moje odczucie 10 stopni w dół w pokoju" Maciej Wacławik |

"W czasie upału nasz organizm wykonuje gigantyczną robotę" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dzięki uprzejmości czytelniczki tvn24.pl

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Koc termoizolacyjny powinien się znajdować w apteczce samochodowej. Znany również jako folia NRC lub folia termiczna, robi ostatnio furorę w polskich mediach społecznościowych.

Folia w oknie pomocna w czasie upału?

Gdy do kraju dotarły rekordowo wysokie temperatury, w sieci zaczęły pojawiać się wpisy zachwalające użyteczność folii NRC w ochronie domu przed promieniami słonecznymi. Wystarczy zamontować folię od zewnętrznej strony okna, srebrną stroną ku słońcu. Tak zrobiła jedna z czytelniczek portalu tvn24.pl, od której otrzymaliśmy zdjęcie.

Folia termiczna w oknie Źródło zdjęcia: Dzięki uprzejmości czytelniczki tvn24.pl

Folię termiczną można kupić w aptece za kilka złotych. Osoby komentujące podkreślają, że dzięki folii w oknie w pomieszczeniu robi się chłodniej. "Przykleiłem wczoraj, na moje odczucie 10 stopni w dół w pokoju", "Dziś zakleiłam nią balkony i okna na poddaszu i jest o wiele lepiej, zwłaszcza gdy wiatrak chodzi", "Pomaga, odbija sporą część światła zanim dojdzie do wnętrza domu. Spoko rzecz jak nie ma się opcji instalacji rolet/żaluzji zewnętrznych" - czytamy o folii NRC w serwisie X.

Taka folia ma jednak swoje ciemne strony i to dosłownie: sprawia bowiem, że w naszym domu robi się ciemno. Jest również nietrwała i łatwo się rwie.

Chodzę po dzielni i tak mi się coś odbija nagle w twarz a tam takie coś. Ktoś wie co to za folia?



Rzeczywiście to pomaga? pic.twitter.com/eJIWtVEMUT — Marek (@marek_2k22) June 28, 2026 Rozwiń

Upał - o czym pamiętać?

W upalne dni powinniśmy dbać o odpowiednie nawodnienie i unikać otwartych przestrzeni. A jak przygotować własne cztery kąty na upał? Eksperci podkreślają: należy o to zadbać, nim temperatura stanie się nieznośna. Nie należy wietrzyć mieszkania w czasie największego upału. Róbmy to, gdy temperatura jest jeszcze względnie niska. O tym, jakie "babcine metody" mogą jeszcze pomóc, czytaj w portalu tvn24.pl.