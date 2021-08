Anna Kornecka i Piotr Zgorzelski o sporze Porozumienia z PiS. "Jest postawione swoiste non possumus"

Sytuacja wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, w tym spięcie na linii Prawo i Sprawiedliwość -Porozumienie były tematem sobotnich "Faktów po Faktach". - Jeśli nasze postulaty nie zostaną wykonane, to rzeczywiście można powiedzieć, że nasi koalicjanci nie współdzielą tych samych wartości - przyznała Anna Kornecka (Porozumienie). - Czy będzie to kolejna odsłona znanego opinii publicznej wchodzenia i wychodzenia z koalicji rządowej? Moim zdaniem jest tu postawione swoiste non possumus - ocenił Piotr Zgorzelski (PSL).