Spór o uprawienia Cenckiewicza. "Uznajemy, że ma dostęp"

Bogucki o braku poświadczenia bezpieczeństwa przez Cenckiewicza Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W lipcu ubiegłego roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa.

Po skardze Cenckiewicza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca nieprawomocnie uchylił tę decyzję.

- Orzeczenie sądu administracyjnego starło w pył, w proch, tę decyzję służb - mówił w "Tak jest" w TVN24 Zbigniew Bogucki, pytany o dostęp Cenckiewicza do informacji niejawnych.

Od wtorku szeroko dyskutowana jest kwestia obiektu, który w nocy z 9 na 10 września - kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną - spadł i uszkodził dom we wsi Wyryki w województwie lubelskim. Pierwszą informację, że mogła spaść na niego rakieta wystrzelona do strącenia jednego z dronów, przekazała we wtorek 16 września "Rzeczpospolita".

W reakcji na doniesienia dziennika Biuro Bezpieczeństwa Narodowego napisało wówczas na platformie X, że "do czasu publikacji przez 'Rzeczpospolitą' informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki Prezydent RP Karol Nawrocki ani BBN, nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie". Z kolei informacje przekazane na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa określono jako "ogólnikowe i niekonkluzywne".

W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapytany na konferencji prasowej o konflikt między BBN-em a rządem w sprawie informowania na temat przyczyny zniszczenia budynku we Wyrykach, odpowiedział: - Z informacji, które posiadam, kancelaria prezydenta i sam prezydent wiedzieli o wszystkim i nie było żadnych informacji ukrywanych przed prezydentem.

Bogucki o Cenckiewiczu i dostępie do informacji niejawnych

W czwartek w "Tak jest" w TVN24 Zbigniew Bogucki pytany o wypowiedź Żurka, powiedział, że "był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i tam ta informacja w ogóle nie została przekazana". Następnie został zapytany, czy może źródłem tych komunikacyjnych problemów jest to, że obecny szef BBN Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych.

W lipcu ubiegłego roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Sprawa jednak - po skardze Cenckiewicza - trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca uchylił tę decyzję. 5 sierpnia KPRM wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA.

- Orzeczenie sądu administracyjnego starło w pył, w proch, tę decyzję służb - skwitował Bogucki.

Zwrócił również uwagę na "przepis ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi". - Ten przepis mówi bardzo jasno i wyraźnie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości interpretacyjnych, że taka decyzja, która została w ten sposób oceniona przez sąd, pozostaje nawet w przypadku zaskarżenia w obiegu prawnym, ale nie wywołuje skutków prawnych. Skoro nie wywołuje skutków prawnych, to znaczy, że pan profesor Cenckiewicz ma pełen dostęp - tłumaczył.

Bogucki o "popełnieniu przestępstwa" przez rząd

Bogucki mówił następnie o niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Tam była sytuacja, w której uczestniczył pan profesor Cenckiewicz jako szef BBN-u. Tam byli wysocy przedstawiciele rządu na czele z panem premierem i ci wysocy przedstawiciele administracji rządowej, jak rozumiem, w trybie zastrzeżonym, niejawnym, przekazywali informacje (...) i nikomu to nie przeszkadzało - mówił.

- Jeżeli przedstawiciele rządu udzielali tam, czy komunikowali informacje o charakterze niejawnym, o klauzuli zastrzeżone, co do których, jak twierdzą te służby, pan profesor Cenckiewicz nie powinien mieć dostępu, to popełnili przestępstwo - dowodził. Zastrzegł, że on wtedy "nie zabierał tam głosu".

Zapytany, czy będzie składał do prokuratury wniosek w tej sprawie, zaprzeczył. - My uznajemy, że pan profesor ma dostęp do wszystkich informacji niejawnych, aż do ściśle tajnych. To nie my kwestionujemy ten dostęp, tylko druga strona - przekonywał.

Nieoficjalnie: Sikorski nie chciał ujawnić informacji

Inną wersję wydarzeń przedstawili rozmówcy "Podcastu politycznego" w TVN24+. Według nich na posiedzeniu BBN szef MSZ Radosław Sikorski nawiązał do uprawnień Cenckiewicza. Miał stwierdzić, że ma bardzo wiele ciekawych i ważnych informacji na temat historii z dronami i bardzo chciałby podzielić się nimi z radą, ale niestety na sali jest Cenckiewicz, wobec czego nie może, bo byłoby to złamanie zasad tajemnicy państwowej.

OGLĄDAJ: Zbigniew Bogucki