Polska

Spór o uprawienia Cenckiewicza. "Uznajemy, że ma dostęp"

Zbigniew Bogucki
Bogucki o braku poświadczenia bezpieczeństwa przez Cenckiewicza
Źródło: TVN24
Uznajemy, że pan profesor Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do wszystkich informacji niejawnych, aż do ściśle tajnych - przekazał w "Tak jest" w TVN24 szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Mówił o niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w czasie którego - jak twierdził - przedstawicie rządu "komunikowali informacje o charakterze niejawnym", mimo że brał w nim udział również Cenckiewicz.
Kluczowe fakty:
  • W lipcu ubiegłego roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa.
  • Po skardze Cenckiewicza sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca nieprawomocnie uchylił tę decyzję.
  • - Orzeczenie sądu administracyjnego starło w pył, w proch, tę decyzję służb - mówił w "Tak jest" w TVN24 Zbigniew Bogucki, pytany o dostęp Cenckiewicza do informacji niejawnych.

Od wtorku szeroko dyskutowana jest kwestia obiektu, który w nocy z 9 na 10 września - kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną - spadł i uszkodził dom we wsi Wyryki w województwie lubelskim. Pierwszą informację, że mogła spaść na niego rakieta wystrzelona do strącenia jednego z dronów, przekazała we wtorek 16 września "Rzeczpospolita".

W reakcji na doniesienia dziennika Biuro Bezpieczeństwa Narodowego napisało wówczas na platformie X, że "do czasu publikacji przez 'Rzeczpospolitą' informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki Prezydent RP Karol Nawrocki ani BBN, nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie". Z kolei informacje przekazane na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa określono jako "ogólnikowe i niekonkluzywne".

W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapytany na konferencji prasowej o konflikt między BBN-em a rządem w sprawie informowania na temat przyczyny zniszczenia budynku we Wyrykach, odpowiedział: - Z informacji, które posiadam, kancelaria prezydenta i sam prezydent wiedzieli o wszystkim i nie było żadnych informacji ukrywanych przed prezydentem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przydacz: notatka w sprawie domu w Wyrykach była, ale nie zawierała jednoznacznych stwierdzeń

Przydacz: notatka w sprawie domu w Wyrykach była, ale nie zawierała jednoznacznych stwierdzeń

"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach

"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach

Bogucki o Cenckiewiczu i dostępie do informacji niejawnych

W czwartek w "Tak jest" w TVN24 Zbigniew Bogucki pytany o wypowiedź Żurka, powiedział, że "był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i tam ta informacja w ogóle nie została przekazana". Następnie został zapytany, czy może źródłem tych komunikacyjnych problemów jest to, że obecny szef BBN Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych.

W lipcu ubiegłego roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Sprawa jednak - po skardze Cenckiewicza - trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca uchylił tę decyzję. 5 sierpnia KPRM wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA.

- Orzeczenie sądu administracyjnego starło w pył, w proch, tę decyzję służb - skwitował Bogucki.

Zwrócił również uwagę na "przepis ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi". - Ten przepis mówi bardzo jasno i wyraźnie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości interpretacyjnych, że taka decyzja, która została w ten sposób oceniona przez sąd, pozostaje nawet w przypadku zaskarżenia w obiegu prawnym, ale nie wywołuje skutków prawnych. Skoro nie wywołuje skutków prawnych, to znaczy, że pan profesor Cenckiewicz ma pełen dostęp - tłumaczył.

"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych

Bogucki o "popełnieniu przestępstwa" przez rząd

Bogucki mówił następnie o niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Tam była sytuacja, w której uczestniczył pan profesor Cenckiewicz jako szef BBN-u. Tam byli wysocy przedstawiciele rządu na czele z panem premierem i ci wysocy przedstawiciele administracji rządowej, jak rozumiem, w trybie zastrzeżonym, niejawnym, przekazywali informacje (...) i nikomu to nie przeszkadzało - mówił.

- Jeżeli przedstawiciele rządu udzielali tam, czy komunikowali informacje o charakterze niejawnym, o klauzuli zastrzeżone, co do których, jak twierdzą te służby, pan profesor Cenckiewicz nie powinien mieć dostępu, to popełnili przestępstwo - dowodził. Zastrzegł, że on wtedy "nie zabierał tam głosu".

Zapytany, czy będzie składał do prokuratury wniosek w tej sprawie, zaprzeczył. - My uznajemy, że pan profesor ma dostęp do wszystkich informacji niejawnych, aż do ściśle tajnych. To nie my kwestionujemy ten dostęp, tylko druga strona - przekonywał.

Nieoficjalnie: Sikorski nie chciał ujawnić informacji

Inną wersję wydarzeń przedstawili rozmówcy "Podcastu politycznego" w TVN24+. Według nich na posiedzeniu BBN szef MSZ Radosław Sikorski nawiązał do uprawnień Cenckiewicza. Miał stwierdzić, że ma bardzo wiele ciekawych i ważnych informacji na temat historii z dronami i bardzo chciałby podzielić się nimi z radą, ale niestety na sali jest Cenckiewicz, wobec czego nie może, bo byłoby to złamanie zasad tajemnicy państwowej.

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Kancelaria Prezydenta RPSławomir Cenckiewiczbezpieczeństwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica