Polska

"Nie bawcie się funkcjonariuszami". Kto przeprosi za brak nominacji?

Prezydent RP Karol Nawrocki
Spór o nominacje oficerskie. Czarzasty: rząd nie będzie grał Polską
Źródło: TVN24
Nie bawcie się funkcjonariuszami, przeproście ich i w końcu dajcie prezydentowi do podpisu te wnioski! - zaapelował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Chodzi o nominacje, których podpisania odmówił prezydent. Teraz jego obóz przerzuca się z rządem odpowiedzialnością za tę sytuację. Rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz przekonywał, że "decyzja jest po stronie premiera", bo "sam wywołał problem i teraz powinien ten problem rozwiązać".
Kluczowe fakty:
  • W piątek 7 listopada miała odbyć się uroczystość, podczas której planowano przyznać stopnie oficerskie 136 funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  • Karol Nawrocki odmówił podpisania nominacji, w związku z czym planowaną na piątek uroczystość odwołano.
  • KPRM i Pałac Prezydencki przerzucają się odpowiedzialnością i wzajemnymi zarzutami o przyczyny braku nominacji.

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zablokował nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy w ABW i SKW. Prezydent odpowiedział szefowi rządu nagraniem w mediach społecznościowych. Premier zarzuca Nawrockiemu, że to "dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem", a prezydent oskarża rząd o to, że ograniczył dostęp szefów służb specjalnych do jego osoby.

"Nie będzie żadnej gry". O co właściwie chodzi w sporze o nominacje?

"Nie będzie żadnej gry". O co właściwie chodzi w sporze o nominacje?

"Zemsta ze strony Pałacu. Próba odegrania się na Tusku"

"Zemsta ze strony Pałacu. Próba odegrania się na Tusku"

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił w poniedziałek w Radiu Zet, że premier i szefowie służb powinni spotkać się z prezydentem i omówić kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz awansu funkcjonariuszy.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o generałów – Karol Nawrocki podpisał nominacje, ponieważ "tam doszło do normalnej wymiany informacji". - Decyzja jest po stronie premiera, jak rozwiąże ten problem. Sam go wywołał i teraz powinien ten problem rozwiązać, kontaktując się z panem prezydentem – uważa Rafał Leśkiewicz.

Rafał Leśkiewicz
Rafał Leśkiewicz
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Prezydent przeprosi funkcjonariuszy?

- Przede wszystkim to pan premier powinien przeprosić za wywołanie tej skandalicznej awantury - powiedział Leśkiewicz, pytany w Radiu Zet, czy prezydent przeprosi funkcjonariuszy, którym odmówił podpisania nominacji.

Jak dodał, "premier ujawnił liczbę nazwisk funkcjonariuszy, którzy będą nominowani na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych - ABW i SKW, a takich informacji nie wolno ujawniać, ponieważ takie informacje są informacjami niejawnymi".

Jego zdaniem Tusk chciał przykryć projekt prezydenta dot. taniego prądu, ponieważ godzinę po jego ogłoszeniu "rozpoczęła się fala dezinformacji, mająca przykryć ten dobry projekt ustawowy". Projekt prezydencki zaprezentowano w piątek. Zaproponowano w nim usunięcie między innymi opłat OZE i mocowej oraz obniżenie kosztów dystrybucji. Zdaniem prezydenta należy też przywrócić stawkę VAT na prąd w wysokości 5 procent.

Leśkiewicz: premier próbował rozgrywać politycznie Nawrockiego

Prezydencki minister twierdzi również, że "pan premier zabronił szefom 4 służb specjalnych spotkania z panem prezydentem, a wystarczy sięgnąć do 2 ustaw - ustawy o ABW i Agencji Wywiadu i ustawy o SKW i Służby Wywiadu Wojskowego, gdzie wyraźnie jest napisane, że prezydent może w każdym momencie poprosić szefów służb o informacje dot. bezpieczeństwa".

 - Pan prezydent może w różnej formie prosić o informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa, a czymże innym są kwestie promocji na pierwszy stopień oficerski? - pytał Leśkiewicz.

Tym doniesieniom zaprzecza szef służb Tomasz Siemoniak. Zapewnił, że "prezydent oczywiście otrzymuje i będzie otrzymywać niezwłocznie wszystkie istotne niejawne informacje od służb specjalnych, tak samo jak jego poprzednicy". Jak dodał, nie wpłynęła do niego w tej sprawie żadna skarga lub uwaga od urzędników prezydenta.

W ocenie ministra, nie może jednak być tak, "że bez zgody przełożonych oficerowie będą ściągani na indywidualne rozmowy z prezydentem, któremu w żadnym stopniu nie podlegają".

Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"
Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"

Zdaniem Leśkiewicza "premier postawił na szali honor młodych funkcjonariuszy, próbując rozgrywać politycznie pana prezydenta". - Premierowi się to nie udało - ocenił.

Dopytywany o to, czy podpisy awansów były związane z dostępem do informacji niejawnych szefa BBN-u, rzecznik prezydenta zaprzeczył i dodał, że Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych. - Minister Siemoniak i premier jak mantrę powtarzają, że Sławomir Cenckiewicz nie ma poświadczenia bezpieczeństwa. Nie czytali uważnie wyroku Sądu Administracyjnego – przekonywał Leśkiewicz.

W lipcu 2024 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) cofnęła poświadczenia bezpieczeństwa dla Cenckiewicza, w związku z ujawnieniem części planów wojskowych. W czerwcu 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) uchylił decyzję SKW. Wyrok nie jest prawomocny - KPRM wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Dlatego rząd i SKW utrzymują, że szef BBN wciąż nie posiada dostępu do informacji niejawnych.

"Nie bawcie się funkcjonariuszami"

Na słowa Leśkiewicza odpowiedział we wpisie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Wygląda, że tonący brzytwy się chwyta. Mam wrażenie, że Pana tournée po mediach to szerzenie dezinformacji i kolejne okłamywanie Polaków" - napisał. Stwierdził, że "tajne są dane osobowe funkcjonariuszy, a ogólna liczba nominowanych na pierwszy stopień oficerski jest jawna".

"Nie bawcie się funkcjonariuszami, przeproście ich i w końcu dajcie prezydentowi do podpisu te wnioski!" - zaapelował.

Sebastian Kaleta

Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
Sebastian Kaleta
Autorka/Autor: os/ads

Źródło: Radio Zet, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

