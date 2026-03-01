Śpiewnik i kulinarna książka ze zdjęciami posła PiS. Wiemy, ile kosztowały

Sprawa śpiewników kolęd posła PiS Roberta Telusa. Patryk Michalski ujawnia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu były minister rolnictwa i poseł PiS Robert Telus - po wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym - został odwieszony w prawach członka partii. Polityk został zawieszony przez prezesa PiS w październiku ubiegłego roku w związku ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni.

Dziennikarz Patryk Michalski ujawnił "W kuluarach" w TVN24, w jaki sposób Telus przez wiele lat korzystał ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aby się promować. - Jak się dowiedziałem, w ostatnich dniach przed zmianą rządów, czyli w 2023 roku, Robert Telus skorzystał z pewnej uprzejmości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - powiedział.

Jak przekazał Michalski, polityk PiS zwrócił się do oddziału terenowego KOWR w Łodzi z prośbą o wydrukowanie 16-stronicowego śpiewnika kolęd. - Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że są takie mocno osobiste akcenty - mówił.

Kto zapłacił za śpiewniki?

Michalski zapytał Telusa o sprawę śpiewników kolęd, w których - jak się okazało - znajduje się zdjęcie posła PiS. Telus zaprzeczył jednak, żeby było tam jego zdjęcie. - To jest taki mój pomysł na to, że zamiast wydawać na kartki, to wysyłam kolędy - wyjaśniał.

Kopia śpiewnika kolęd, którą pokazał dziennikarz TVN24 Patryk Michalski Źródło: TVN24

Telus dopytywany, kto zapłacił za wydruk śpiewników, odparł, że zrobiło to biuro poselskie. Zaprzeczył też, żeby inicjatywę miał finansować KOWR. - To co tam robiły życzenia przedstawiciela KOWR-u? - zapytał Michalski.

- A, bo to mój kolega. Również się podpisał pod tym, ale to są wydatki biura poselskiego - przekonywał poseł PiS.

10 tysięcy śpiewników kolęd

Dziennikarz sprawdził to. W tym celu zwrócił się z pytaniami do KOWR-u. - Otóż ten śpiewnik kolęd miał zostać wydrukowany w nakładzie pięciu tysięcy sztuk. Ostatecznie okazało się, że wydrukowano 10 tysięcy sztuk - poinformował.

W odpowiedzi KOWR przekazał, że z przesłanej oferty druku z 12 grudnia 2023 roku wynika, że cena brutto za przygotowanie i wydrukowanie śpiewnika w nakładzie do 5 tysięcy sztuk wynosi 5 tysięcy złotych brutto. - I za te faktury zapłacił KOWR, czyli tutaj Robert Telus prawdy na ten temat nie powiedział - podsumował Michalski.

Książka, zdjęcia i przepisy

Dziennikarz pokazał następnie kolejną publikację, którą jest książka "Smaki patriotyzmu" z 2020 roku ze słowem wstępnym Telusa oraz szefa KOWR OT Łódź Janusza Ciesielskiego.

- Gdybym miał streścić to, co tutaj się pojawia, to jest to "jedz, módl się i kochaj", dlatego że są modlitwy, jest jedzenie, przepisy na żurek, zalewajkę, pierogi, ale też całe mnóstwo zdjęć Roberta Telusa. Mogłoby się wydawać, że taka niewinna publikacja - opisywał Michalski.

Fragment książki "Smaki patriotyzmu" Źródło: TVN24

Przekazał również, że w całej książce naliczył się ponad 10 zdjęć polityka. - Zapytałem, ile taka przyjemność kosztowała. (...) Muszę powiedzieć, że byłem w szoku, bo taka książka wydana w 2020 roku KOWR kosztowała niemal 54 tysiące złotych - ujawnił.

- Poseł Prawa i Sprawiedliwości sięgnął po pomoc, zdaje się, kolegi. Dołożyło się do tego Starostwo Powiatowe w Opocznie i tak za ponad 62 tysiące złotych taka piękna publikacja powstała - podsumował.

Jak wynika z odpowiedzi KOWR udzielonej Michalskiemu, nakład książki wynosił cztery tysiące sztuk.

OGLĄDAJ: "Himalaje bezczelności i pogardy". Ostro o posłach PiS