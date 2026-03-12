Logo strona główna
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Czy prezes NBP podejmuje decyzje pod wpływem polityków? Sondaż

Adam Glapiński
Glapiński: niezrealizowane przychody NBP wynikające ze wzrostu notowań złota wyniosły 197 mld zł
Źródło: TVN24
Ponad połowa uczestników marcowego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 uważa, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podejmuje decyzje pod wpływem polityków.

Pracownia Opinia24 zapytała Polaków, czy biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, ich zdaniem "prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podejmuje decyzje niezależnie, czy pod wpływem polityków? Odpowiedź "niezależnie" wybrało 18 proc. uczestników tego sondażu. O tym, że decyzje podejmuje "pod wpływem polityków" przekonanych jest 53 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 29 proc. badanych.

Sondaż
Sondaż
Polacy chcieli podpisu. Sondaż
Polacy chcieli podpisu. Sondaż

Sondaż. Czy Adam Glapiński podejmuje decyzje niezależnie, czy pod wpływem polityków?

O niezależności decyzji prezesa NBP od polityków przekonanych jest ponad połowa (55 proc.) wyborców PiS, dokładnie jedna piąta wyborców Konfederacji, ale ledwie 3 proc. wyborców KO i 2 proc. głosujących na Lewicę.

Odpowiedzi różnią się w zależności od płci badanych. O niezależności decyzji prezesa Adama Glapińskiego przekonanych jest zaledwie 13 proc. badanych kobiet, a spora część uczestniczek sondażu wybrała odpowiedź "trudno powiedzieć" (35 proc.). Decyzje prezesa NBP są niezależne według 22 proc. zapytanych mężczyzn, odpowiedź "pod wpływem polityków" wybrało 55 proc. z nich.

Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

O niezależności decyzji prezesa częściej przekonani są starsi badani - tego zdania jest 29 proc. osób w wieku 60-69 lat, ale już niekoniecznie ci najstarsi - odpowiedź "niezależnie" wybrało 19 proc. badanych 70+. Jeszcze mniej osób dostrzega niezależność decyzji Adama Glapińskiego wśród 30-latków (15 proc.) i 40-latków (11 proc.).

Badanie wykonane przez Opinia24 techniką CATI i CAWI, na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, termin realizacji 11-12 marca 2026.

Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?

Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?

BIZNES

BIZNES
Członek RPP: Glapiński w ogóle nas o tym nie informował

Członek RPP: Glapiński w ogóle nas o tym nie informował

Opracował AM

Źródło: Opinia24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Sondaże Narodowy Bank Polski Prezes NBP Adam Glapiński Bankowość finanse
