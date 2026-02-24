Logo strona główna
Polska

Nowy sondaż partyjny

sejm
Donald Tusk o programie SAFE
Źródło: TVN24
Na czele notowań w nowym sondażu Ipsos znalazła się Koalicja Obywatelska, ale jej przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością jest niewielka. Które partie polityczne przekroczyłyby próg wyborczy?

W sondażu pracowni Ipsos na zlecenie TVP Info i programu "19:30" respondentom zadano pytanie: na kandydata jakiej partii/komitetu wyborczego zagłosował(a)by Pan/i w wyborach do Sejmu RP?

Na prowadzeniu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 29 proc. To trzy punkty procentowe więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które wskazało 26 proc. respondentów. Podium partyjnych notowań uzupełnia Konfederacja z wynikiem 14 proc., a kolejne miejsce należy do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7 proc.). 

Do Sejmu dostałyby się także Nowa Lewica (6 proc.) i Partia Razem, która w sondażu Ipsos osiągnęła 5 proc.

Sondaż Ipsos dla TVP Info
Sondaż Ipsos dla TVP Info
Źródło: TVN24

Z sondażu wynika, że na miejsca w izbie niższej parlamentu nie mogą liczyć obecni członkowie koalicji rządzącej- Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 notują po 2 proc. wskazań respondentów. 

1 proc. badanych zadeklarował poparcie dla innej partii. Dużą grupę wciąż stanowią niezdecydowani – 8 proc. odpowiedziało "nie wiem" lub "trudno powiedzieć", co oznacza, że ostateczny rozkład sił może jeszcze ulec korekcie.

Jaka frekwencja

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich zadeklarowało 62 proc. ankietowanych (z czego równo 50 proc. "zdecydowanie tak"). Do urn nie planuje iść co trzeci uczestnik badania (18 proc. "raczej nie" i 14 proc. "zdecydowanie nie"). 

Sondaż został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAVI) w dniach 19-20 lutego 2026 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. 

Opracowała Anna Zaleska

Źródło: TVP Info

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sondaże Koalicja Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Konfederacja Polskie Stronnictwo Ludowe Nowa Lewica Razem Polska 2050
