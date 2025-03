Nie żyje Barbara Skrzypek. Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie Źródło: TVN24

Prokurator Ewa Wrzosek oświadczyła, że podejmie "zdecydowane i adekwatne kroki prawne" wobec osób kierujących wobec niej groźby karalne i pomówienia sugerujące, że śmierć Barbary Skrzypek "pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z czynnością przesłuchania jej w charakterze świadka".

Barbara Skrzypek była jedną z najbliższych współpracowniczek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - między innymi członkiem zarządu spółki Srebrna i zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. O śmierci Skrzypek poinformowała w sobotę Telewizja Republika.

Politycy PiS w mediach sugerują, że śmierć Skrzypek mogła mieć związek z jej środowym przesłuchaniem w prokuraturze.

Sama Skrzypek w protokole po przesłuchaniu nie zgłosiła do jego przebiegu żadnych uwag.

Oświadczenie Wrzosek

Prokurator Ewa Wrzosek, prowadząca sprawę planów budowy dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie, w której Barbara Skrzypek była przesłuchiwana w charakterze świadka, wydała w niedzielę oświadczenie.

"Informuję, że wobec wszystkich osób kierujących wobec mnie groźby karalne i pomówienia sugerujące, że śmierć pani Barbary Skrzypek pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z czynnością przesłuchania jej w charakterze świadka w toku prokuratorskiego śledztwa dot. tzw. dwóch wież, pochodzące tak od anonimowych, jak i od osób publicznych haniebnie wykorzystujących jej śmierć w sposób instrumentalny - podejmę zdecydowane i adekwatne kroki prawne" - napisała.



Wcześniej - w sobotę wieczorem - podzieliła się wpisem, zaznaczając, że jest głęboko poruszona informacją o śmierci Barbary Skrzypek i składa jej rodzinie szczere kondolencje. "Nieuszanowanie Jej śmierci przez media jest niegodne i nieludzkie" - podkreśliła. Dodała, że "przesłuchanie pani Barbary Skrzypek odbyło się w środę 12 marca 2025 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z zachowaniem wszelkich, wysokich standardów czynności procesowej".

Również w niedzielę ukazało się oświadczenie pełnomocnika Skrzypek, mecenasa Krzysztofa Gotkowicza. Twierdzi w nim między innymi, że "prokurator prowadzący przesłuchanie jeszcze na korytarzu odmówił dopuszczenia mnie do czynności".

Zgodnie z artykułem 87. Kodeksu postępowania karnego, prokurator może odmówić osobie, która nie jest stroną postępowania, dopuszczenia do udziału w nim pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów tej osoby.

§ 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. § 2. Osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. § 3. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną. Art. 87. Kodeksu postępowania karnego

Komunikat prokuratury

W sobotę komunikat wydała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. "W związku z poruszającą informacją o śmierci Barbary Skrzypek, która została przesłuchana w charakterze świadka w środę 12 marca 2025 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku z postępowaniem dot. tzw. sprawy 'dwóch wież', uprzejmie informujemy, że przesłuchanie trwało około 4 godzin, rozpoczęło się o godz. 10.00, w trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku" - przekazano.

Poinformowano, że "w przesłuchaniu prowadzonym przez prokuratora referenta, uczestniczyli pełnomocnicy pokrzywdzonego", a "do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik świadka, albowiem nie wymagał tego interes świadka, który nie był przesłuchiwany z pouczeniem o uprawnieniach wynikających min. z dyspozycji art. 183 kpk". Artykuł ten mówi o tym, że "świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe" oraz że "może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą".

"Przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze, żadna z osób uczestniczących nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie protokołu" - przekazano.

Dodano, że "łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy". "Rodzinie zmarłej i Jej Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu poniesionej straty" - dodano na zakończenie.

Barbara Skrzypek Źródło: Beata Zawrzel/East News

Śledztwo w sprawie "dwóch wież"

Na początku lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro poprzez wprowadzenie go w błąd. Chodzi o sprawę wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Sprawę prowadzi prokurator Wrzosek.

O wszczętym śledztwie ws. spółki Srebrna informował również mecenas Roman Giertych, jeden z pełnomocników Birgfellnera. Giertych przekazał, że 7 lutego warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo dotyczące udzielenia "korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. zł członkowi Rady Nadzorczej Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień". To podjęcie na nowo sprawy z 2019 roku, w której wówczas odmówiono śledztwa z zawiadomienia Birgfellnera, który twierdził, że do łapówki miał go nakłaniać Kaczyński.

W połowie stycznia Prokuratura Krajowa - po audycie dotyczącym 200 śledztw z czasów rządów PiS - informowała, że w sprawie wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie niezbędnym jest wydanie postanowienia o wszczęciu śledztwa.