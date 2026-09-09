Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śledztwo w sprawie Zondacrypto i status Przemysława Krala. Ewa Wrzosek: mogę tylko domniemywać

|
Ewa Wrzosek
Wrzosek: Kral w śledztwie dotyczącym Zondacrypto współpracuje z prokuraturą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mogę tylko domniemywać, że Przemysław Kral, decydując się na współpracę z prokuraturą, mniej obawiał się wymiaru sprawiedliwości niż swoich kolegów - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek. Była pytana o status w śledztwie prezesa Zondacrypto, jak i sprawę byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego.

Pod koniec sierpnia media podały, że Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą w śledztwie dotyczącym Zondacrypto, chcąc uzyskać status tak zwanego małego świadka koronnego. O to, czy można już oficjalnie potwierdzić status Krala w śledztwie, była pytana w "Tak jest" w TVN24 prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przypomniała, że "w postępowaniu karnym w śledztwie prokuratorskim ten status świadka koronnego uzyskuje się dopiero na końcowym etapie postępowania". - Świadkiem koronnym jest osoba, która w śledztwie - mając status podejrzanego - składa tego rodzaju wyjaśnienia, które dotyczą bądź nowo ujawnianych przestępstw, bądź osób współuczestniczących z danym podejrzanym w popełnianiu przestępstw. Te okoliczności są następnie weryfikowane przez prokuraturę - tłumaczyła.

Wrzosek pytana, czy w takim razie tą osobą jest Kral, powiedziała, że ten "w śledztwie dotyczącym Zondacrypto współpracuje z prokuraturą". - Składa tego rodzaju wyjaśnienia, które po ich pozytywnym zweryfikowaniu, a one są na bieżąco konfrontowane z innymi dowodami zebranymi w sprawie, (...) mogą stanowić o tym, że będzie on korzystał ze statusu świadka koronnego - przekazała.

Wrzosek o motywacjach Krala

Na pytanie o to, czy Kral bał lub boi się o swoje życie, Wrzosek przyznała, że "motywacja świadków koronnych, którzy decydują się na współpracę z organami ścigania, bywa różna". - Z jednej strony liczą na to, że kara, którą w przyszłości może wobec nich orzec sąd, będzie łagodniejsza niż gdyby na taką współpracę nie poszli. Z drugiej strony często jest to obawa przed dotychczasowymi kompanami w przestępstwie - zauważyła.

- Mogę tylko domniemywać, że decydując się na współpracę z prokuraturą, mniej obawiał się wymiaru sprawiedliwości niż swoich kolegów - dodała prokurator.

Sprawa Chodzińskiego. "W licznych wywiadach prasowych się przyznał"

Wrzosek była również pytana, jak w całej sprawie ocenia udział byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Jak ustalili reporterzy "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, brał od Krala 15 tysięcy euro miesięcznie. Za te pieniądze ujawnił mu między innymi wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał tajemnice giełdy kryptowalut. Zapewniał też, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu czy obiecywał spotkanie z Przemysławem Czarnkiem i z inwestorem z kręgu Viktora Orbana. 

- Większość zachowań - i to tych, do których sam Artur Chodziński w licznych wywiadach prasowych się przyznał - może wypełniać znamiona przestępstwa, powoływania się na wpływy właśnie: czy w kancelarii prezydenckiej, czy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego - powiedziała Wrzosek.

Zauważyła też, że "pan Chodziński pośredniczył przecież w nawiązaniu kontaktów między Kralem a Zbigniewem Ziobrą".

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Ewa WrzosekMinisterstwo SprawiedliwościPrzemysław KralZondacrypto
Czytaj także:
Upał, słońce
Za nami podmuch upału we wrześniu. Tu było najgoręcej
METEO
imageTitle
Odmieniony Liverpool kontra maszyna Simeone. Hit na Anfield
RELACJA
Dariusz Klimczak
Minister o zapowiedzi protestu maszynistów: chyba zbyt radykalny krok
BIZNES
Cezary Tomczyk
Tomczyk o stałej obecności wojsk USA w Polsce. "Czas na konkrety"
Polska
imageTitle
Pokaz mocy Barcelony. Tym razem w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
"Z żółtego worka zabrano złoto". Debata wokół systemu kaucyjnego
BIZNES
imageTitle
Podwójne święto Rybakiny. Ma półfinał, zdetronizowała Sabalenkę
EUROSPORT
Radosław Sikorski i Baiba Braże
"Mówią to otwarcie". Sikorski o celach wojennych Rosji
Polska
Wysokie fale w Palmie na Majorce
Alarmy od Majorki po Andaluzję. Śmiertelnie niebezpieczna burza
METEO
Premier Donald Tusk i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa
"Europa jest w momencie krytycznym". Tusk po spotkaniu z Costą
BIZNES
imageTitle
Ruszyły mistrzostwa Europy siatkarzy. Popis współgospodarzy
EUROSPORT
8 obywateli Uzbekistanu opuściło Polskę
Przymusowo opuścili Polskę. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy
Polska
Wielkie święto ampfutbolu kobiet w Polsce
Wielkie święto ampfutbolu kobiet w Polsce
EUROSPORT
Szanghaj, Chiny
Służby USA ostrzegają. "Agresywne działania" chińskich firm
BIZNES
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Był pijany
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Miał blisko 2,5 promila
WARSZAWA
Thomas DiNanno
"Stany Zjednoczone nigdzie nie odejdą"
Polska
47-latek został brutalnie zamordowany przez 18-latka
Szedł na pasterkę, został zamordowany. Wyrok
Olsztyn
Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza
Pergole niczym "papierowe samoloty". Tak zmieni się Plac Narutowicza
Dariusz Gałązka
Andrzej Poczobut
Poczobut: obraz Matki Boskiej Kongregackiej wrócił do Grodna
Świat
Trwa rozbiórka Intraco
Rozbierają PRL-owski drapacz chmur. Ostateczna decyzja konserwatora
WARSZAWA
Kryptowaluty bitcoin
Prezydent kontra rząd. "Projekty wychodzą z tego samego założenia"
BIZNES
Nocne opady deszczu
Radar opadów. Tutaj w nocy ma najsilniej padać
METEO
telefon smartfon komputer laptop S shutterstock_1743505283
Dostałeś taki SMS? Ministerstwo ostrzega przed linkiem
BIZNES
Julia Przyłębska
"Rozliczymy do spodu". Reakcja Żurka na sprawę Przyłębskiej
Polska
imageTitle
Brennan dalej zachwyca. Wyrównał osiągnięcie sprzed 47 lat
EUROSPORT
Autobus utknął w zalanym tunelu w mieście Zapopan
Autobus pełen ludzi wjechał do zalanego tunelu
METEO
Joanna Dziwak
Joanna Dziwak nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Kiedy i o której godzinie mecz Polska - Portugalia w mistrzostwach Europy?
EUROSPORT
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Zapowiedź ministra po katastrofie. Zmiany "będą mieć charakter radykalny"
WARSZAWA
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Rekordowa cena diesla. Notowania ropy to niejedyny powód
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica