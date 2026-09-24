Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie. Jest decyzja prokuratury

|
Lech Wałęsa
Wałęsa: przyjmuję odznaczenie jako uznanie dla zwycięskiej walki Solidarności
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wiktor Dąbkowski/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie o składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym tak zwanych "teczek Kiszczaka".

Prokuratura Okręgowa w Warszawie w czwartek umorzyła postępowanie przeciwko Wałęsie. Od 2017 roku było prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej - Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a w 2023 roku zostało przekazane warszawskiej prokuraturze okręgowej. 

Według komunikatu prokuratury ówczesny prokurator okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski skierował 29 listopada 2023 roku akt oskarżenia "bez wykonania ani jednej czynności procesowej". W czerwcu 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zwrócił sprawę prokuratorowi do uzupełnienia. 

Jakie zarzuty przedstawiono Lechowi Wałęsie

W postępowaniu został przedstawiony Lechowi Wałęsie zarzut składania fałszywych zeznań podczas przesłuchania w charakterze świadka, do którego doszło 13 kwietnia 2016 roku w ramach postępowania prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, dotyczącego autentyczności tak zwanych "teczek Kiszczaka".

Akta "Bolka" podrobione "na szkodę Lecha Wałęsy"? IPN znowu umarza śledztwo
Dowiedz się więcej:

Akta "Bolka" podrobione "na szkodę Lecha Wałęsy"? IPN znowu umarza śledztwo

Jak przypomniała prokuratura, podczas tego przesłuchania byłemu prezydentowi "okazano odręcznie sporządzone dokumenty, ujawnione w mieszkaniu wdowy po gen. Kiszczaku, z teczek - personalnej i pracy tajnego współpracownika służb bezpieczeństwa o pseudonimie 'Bolek' - na których widniały podpisy 'Bolek' lub 'Lecha Wałęsa'. "Poza jednym dokumentem Lech Wałęsa zaprzeczył, że sporządził lub podpisał okazywane mu dokumenty" - dodano w komunikacie.

IPN opublikował opinię ws. teczki TW "Bolek"
Dowiedz się więcej:

IPN opublikował opinię ws. teczki TW "Bolek"

Prokuratura napisała, że z opinii biegłych z zakresu badania pisma z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie "wynikało, że znaczna większość dokumentów, ujawnionych w 'teczkach Kiszczaka' oraz znajdujących się na nich podpisów 'Bolek' została sporządzona przez Lecha Wałęsę".

Jak czytamy w komunikacie, mając na uwadze treść tej opinii, prokurator IPN przedstawił Wałęsie zarzut.

Prokuratura w sprawie Wałęsy: brak pewnych podstaw

Prokuratura przekazała, że wydając decyzję o umorzeniu śledztwa prokurator aktualnie prowadząca postępowanie "bardzo skrupulatnie oceniła - zgodnie ze wskazaniami sądów - opinię biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych".

"Analiza opinii biegłych pisma, na których opierały się zarzuty przeciwko Lechowi Wałęsie, doprowadziła prokurator do przekonania, że brak jest pewnych podstaw do uznania, że Lech Wałęsa jest autorem dokumentów ujawnionych w 'teczkach Kiszczaka', a tym samym nie ma dowodów, że kłamał podczas przesłuchania, które miało miejsce 13 kwietnia 2016 r., zaprzeczając temu, iż je sporządził" - poinformowano w komunikacie. 

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Lech WałęsaProkuratura
Czytaj także:
Japonia po tajfunie
Pękła tama, zalało domy i sklepy. "Dopiero co skończyłem sprzątać"
METEO
imageTitle
"Mecz o podwyższonym ryzyku". Polaków będzie dopingował z trybun
Najnowsze
Michał Kuczmierowski
Kuczmierowski ma usłyszeć decyzję o ekstradycji. Jest data
Świat
Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek i Włodzimierz Czarzasty
"Trzy dni po porodzie rozdawała ulotki". Liderzy Lewicy poparli kandydatkę
WYBORY W KRAKOWIE
shutterstock_2508047193 Samolot bojowy Lockheed Martin F-35 Lightning II z 495. eskadry myśliwskiej Sił Powietrznych USA
"Perła amerykańskiej technologii" w niewyjaśniony sposób trafia do Chin
BIZNES
Nagi z nożem atakował samochody w Bielsko-Białej
Nagi mężczyzna z nożem niszczył samochody i zaatakował kierującą
Katowice
mid-epa13259841
Trump o współpracy z Chinami: To było niewiarygodnie udane
BIZNES
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski: sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność
Polska
imageTitle
Wyznanie Rooneya. "Rodzina mojej babci była polskimi Żydami"
EUROSPORT
Dwie osoby jechały na jednej hulajnodze
Ruchliwa droga i dwie młode osoby na jednej hulajnodze. "Jechały szybko, bez kasków"
WARSZAWA
Joanna Senyszyn
Joanna Senyszyn chce zrobić z Krakowa "drugi Watykan". Poparła kandydata
WYBORY W KRAKOWIE
13 min
pc
Przemawia, ale nie wiemy, co mówi. Nowy rozdział wojny Trumpa z mediami
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu
Prezydent Chin w Białym Domu. Trump wykonał szczególny gest
Świat
imageTitle
Urban zapowiada niespodzianki. "Będziecie zaskoczeni"
EUROSPORT
Kiedy znów zrobi się ciepło? Odpowiedź kryje się w modelach pokazujących prognozę długoterminową
Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Zespół medyczny mężczyźni lekarze chirurdzy medycy operacja bariatryczna chirurgia brzucha
NFZ daje szpitalom więcej czasu. Chodzi o "lekarzy walizkowych"
Zdrowie
Karol Nawrocki, Donlad Tusk
Nawrocki i Tusk zabrali głos
Polska
Chleb pieczywo piekarnia
Zamiast masła składnik o smaku masła. Alarmujące wyniki kontroli
BIZNES
imageTitle
Hurkacz wygrał w Chinach, ale łatwo nie było
EUROSPORT
Policyjny pościg za hulajnogą elektryczną
Przewoził pasażera i uciekał przed policją. Odpowie przed sądem
Wrocław
Policyjne bariery w miejscu ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Atak nożownika. W nocy wjechał do Polski z Niemiec
Jarosław
Koloseum nieczynne po śmierci 22-letniego pracownika
Koloseum zamknięte dla zwiedzających po wypadku. Nie żyje 22-latek
Świat
imageTitle
Gdzie o medale mistrzostw Europy będą walczyć Polacy?
EUROSPORT
imageTitle
Londyn pełen gwiazd tenisa. Laver Cup już w ten weekend w Eurosporcie
EUROSPORT
Adrian Zandberg poparł Aleksandrę Owcę
Zandberg "dołączył do grupy wolontariuszy", a kandydatka Razem złożyła podpis
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Aż trudno w to uwierzyć. Niesamowite liczby trenera Polaków
EUROSPORT
W czwartek odbyła się kolejna rozprawa w procesie, który prezydent wytoczył wydawcy Onetu
Dwie godziny zeznań i szybkie wyjście z ochroną. Proces Nawrockiego z Onetem
Klaudia Ziółkowska
Mieszkańcy ciekający z obszaru walk na Ochocie, teren cegielni przy Gliniankach Szczęśliwickich
Wstrząsające zdjęcia z niemieckiej okupacji. Latami leżały we francuskim archiwum
Piotr Bakalarski
Tankowiec - zdjęcie ilustracyjne
Ruch w cieśninie Ormuz. Ropa zniknęła z radarów
BIZNES
Ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter
Syn ambasadora ciężko ranny w zamachu. "Potrzebuje cudu"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica