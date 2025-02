Mentzen: sąd właśnie uznał, że Ćwik może kłamać na mój temat

"Sąd w ogóle nie odniósł się do zarzutu, że Ćwik podaje nieprawdziwe informacje o obiecywaniu przeze mnie zysków i uznał, że Ćwik nie mówił o faktach, a o swoich ocenach. Co oznacza, że w ocenie sądu, każdy może w kampanii kłamać, a potem tłumaczyć się, że to tylko jego opinia wynikająca z głupoty i nieznajomości prawa oraz zasad funkcjonujących na giełdzie" - tłumaczył kandydat Konfederacji na prezydenta.

Ćwik: Mentzen nie potrafi przegrać z klasą

Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik odniósł się do wypowiedzi Mentzena. "Pan Sławomir Mentzen nie potrafi przegrać z klasą i bardzo źle znosi porażki. W dodatku kłamie teraz co do tego, co mówiłem w sądzie" - napisał na platformie X. "W mojej ocenie takie zachowania dyskwalifikują go jako kandydata na Prezydenta RP" - dodał.