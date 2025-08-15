Skandal na meczu z Rakowem. Jest oświadczenie MSZ

"MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa - Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę" - poinformowano w piątkowym oświadczeniu MSZ.
Resort dyplomacji przekazał, że ambasador Polski w Izraelu będzie rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ.
"Relacje polsko-izraelskie nie mogą być - i nie będą - niszczone przez ekstremistów. W przekonaniu, że ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści, wzywamy do stosownej reakcji na ten incydent władze UEFA" - czytamy w komunikacie.
Szokujący transparent na meczu Rakowa z Maccabi
Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi Hajfa grało w nim w roli gospodarza. Kibice izraelskiego klubu w czasie gry wywiesili transparent obrażający Polaków. Napis głosił w języku angielskim "Murderers since 1939" czyli "Mordercy od 1939 roku" i odnosił się do drugiej wojny światowej.
Oburzenie wyraziła ambasada Izraela w Warszawie.
"Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem" - poinformowała na platformie X placówka dyplomatyczna. "Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - dodała.
Przeciwko zachowaniu izraelskich kibiców protestowali prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także inni politycy.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Kula/PAP