Polska

Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu

linie energetyczne prad zasilanie slup shutterstock_17003797
Pogoda na 16 dni: fala zimna przetoczy się nad Polską
Trudna sytuacja jest na Lubelszczyźnie, gdzie prądu nie ma ponad 20 tysięcy odbiorców. Na Mazowszu problem dotyczy kilkunastu tysięcy osób. Blisko trzy tysiące odbiorców nie ma prądu na Podkarpaciu, a blisko pięć tysięcy w Łódzkiem. Problemy są też w innych regionach. Wszystko z powodu silnego wiatru.

Trudna sytuacja jest na Lubelszczyźnie. Z przekazanych przez PGE Dystrybucja danych wynika, że ponad 20 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu.

Na Mazowszu największe utrudnienia w dostawach prądu występują w rejonie Mińska Mazowieckiego - około 11 tysięcy odbiorców. Dwa i pół tysiąca odbiorców pozostaje bez zasilania w rejonie Legionowa, po dwa tysiące w rejonach Otwocka i Wyszkowa, około tysiąc w rejon Pruszkowa, 600 w rejonie Radomia, 500 w rejonie Ostrołęki i po około 300 - w rejonach Siedlec i Kozienic.

Interwencje dotyczące prądu dotyczyły m.in. Wiązownej oraz Celestynowa. Znajdowały się aparatury podtrzymujące tlen. W Wiązownej brakiem prądu został dotknięty dom opieki. Na miejsce strażacy dostarczali agregaty prądotwórcze.

Alicja Glinianowicz

Awarie w wielu regionach

W województwie łódzkim około pięć tysięcy odbiorców jest bez prądu. Najwięcej awarii jest w okolicach Sieradza, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego.

W poniedziałek, po godzinie 13 z powodu silnego wiatru niemal trzy tysiące odbiorców na Podkarpaciu nie ma prądu. Najwięcej w okolicach Stalowej Woli, Sanoka i Krosna. Jak wynika z danych służb energetycznych, w regionie nie funkcjonuje 85 stacji transformatorowych.

W województwie świętokrzyskim około 700 odbiorców pozostaje bez prądu w rejonie Skarżyska Kamiennej.

Na Podlasiu nie ma żadnych awarii o charakterze masowym czy długotrwałym. Około 300 odbiorców jest obecnie bez prądu, ale jak powiedziała Agnieszka Bajerska, rzeczniczka prasowa oddziału PGE w Białymstoku, są to rozsiane miejscowości i bez większego związku z pogodą. Większość została już usunięta.

Awarie i problemy z dostawą energii elektrycznej są też na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim czy Warmii i Mazurach. Na Pomorzu największe problemy występują w okolicach Słupska, Choczewa, Gniewina, Lęborka, Tczewa i Malborka. Na Pomorzu Zachodnim z utrudnieniami muszą się liczyć mieszkańcy okolic Kołobrzegu, Koszalina i Białogardu. Z kolei na Warmii i Mazurach dostawy prądy występują w rejonie Morąga, Ornety, Pieniężna i Olsztyna.

pc

pc
Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
