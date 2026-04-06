Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu

Pogoda na 16 dni: fala zimna przetoczy się nad Polską

Trudna sytuacja jest na Lubelszczyźnie. Z przekazanych przez PGE Dystrybucja danych wynika, że ponad 20 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu.

Na Mazowszu największe utrudnienia w dostawach prądu występują w rejonie Mińska Mazowieckiego - około 11 tysięcy odbiorców. Dwa i pół tysiąca odbiorców pozostaje bez zasilania w rejonie Legionowa, po dwa tysiące w rejonach Otwocka i Wyszkowa, około tysiąc w rejon Pruszkowa, 600 w rejonie Radomia, 500 w rejonie Ostrołęki i po około 300 - w rejonach Siedlec i Kozienic.

Interwencje dotyczące prądu dotyczyły m.in. Wiązownej oraz Celestynowa. Znajdowały się aparatury podtrzymujące tlen. W Wiązownej brakiem prądu został dotknięty dom opieki. Na miejsce strażacy dostarczali agregaty prądotwórcze.

Awarie w wielu regionach

W województwie łódzkim około pięć tysięcy odbiorców jest bez prądu. Najwięcej awarii jest w okolicach Sieradza, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego.

W poniedziałek, po godzinie 13 z powodu silnego wiatru niemal trzy tysiące odbiorców na Podkarpaciu nie ma prądu. Najwięcej w okolicach Stalowej Woli, Sanoka i Krosna. Jak wynika z danych służb energetycznych, w regionie nie funkcjonuje 85 stacji transformatorowych.

W województwie świętokrzyskim około 700 odbiorców pozostaje bez prądu w rejonie Skarżyska Kamiennej.

Na Podlasiu nie ma żadnych awarii o charakterze masowym czy długotrwałym. Około 300 odbiorców jest obecnie bez prądu, ale jak powiedziała Agnieszka Bajerska, rzeczniczka prasowa oddziału PGE w Białymstoku, są to rozsiane miejscowości i bez większego związku z pogodą. Większość została już usunięta.

Awarie i problemy z dostawą energii elektrycznej są też na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim czy Warmii i Mazurach. Na Pomorzu największe problemy występują w okolicach Słupska, Choczewa, Gniewina, Lęborka, Tczewa i Malborka. Na Pomorzu Zachodnim z utrudnieniami muszą się liczyć mieszkańcy okolic Kołobrzegu, Koszalina i Białogardu. Z kolei na Warmii i Mazurach dostawy prądy występują w rejonie Morąga, Ornety, Pieniężna i Olsztyna.

