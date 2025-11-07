Logo strona główna
Polska

Sejm zdecyduje, Ziobro za granicą. "Parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie"

ziobro pap 2
Magdalena Biejat: skończy się eldorado dla Ziobry i jego przyjaciół
Źródło: TVN24
Gdyby Zbigniew Ziobro wykazał się minimum odwagi cywilnej, pojawiłby się wczoraj na komisji i występował we własnej sprawie - mówiła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. W czwartek sejmowa komisja poparła wniosek dotyczący byłego ministra sprawiedliwości, a w piątek ostatecznie w tej sprawie zadecyduje Sejm. Tymczasem Ziobro przebywa na Węgrzech. Poseł Michał Wójcik z PiS przekonywał, że były szef MS wyjaśniał powody obecności w Budapeszcie, a senator Krzysztof Kwiatkowski KO komentował je z ironią.

Komisja regulaminowa poparła w czwartek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą, w związku z nadużyciami przy wydatkowaniu środków Funduszu Sprawiedliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pięć ważnych rzeczy z wniosku w sprawie Ziobry

Sejm zdecyduje ostatecznie w sprawie wniosku w piątek. Blok głosowań rozpocznie się o godzinie 17.30.

Ziobro z Budapesztu o obawie zatrzymania. "Nie było żadnej możliwości prawnej"

Ziobro z Budapesztu o obawie zatrzymania. "Nie było żadnej możliwości prawnej"

Bodnar o słowach Kaczyńskiego: niedopuszczalne

Bodnar o słowach Kaczyńskiego: niedopuszczalne

Tymczasem Ziobro przebywa na Węgrzech, a w czwartek w rozmowie ze sprzyjającymi PiS mediami był pytany, czy zamierza wrócić do kraju na posiedzenie komisji. Odparł wówczas, że na Węgrzech ma prawo odnieść się do zarzutów, a w Polsce "byłby tego prawa pozbawiony". Jak twierdził, "miał wykupiony bilet do Polski", ale dowiedział się o rzekomo planowanej "prowokacji" i próbie zatrzymania go po powrocie do kraju.

Biejat: parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie

Nieobecność Ziobry w kraju, w czasie, gdy ważą się losy wniosku w jego sprawie, komentowali w piątek politycy.

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy mówiła w rozmowie z TVN24, że "parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie". - Wszystkie sondaże wskazują na to, że Orban niedługo straci władzę i skończy się eldorado dla Ziobry i jego przyjaciół - powiedziała.

Jej zdaniem, "gdyby Ziobro miał jaja i wykazał się minimum odwagi cywilnej, pojawiłby się wczoraj na komisji i występował we własnej sprawie, zamiast chować się za plecami własnej partii, czy partii Orbana - Fideszu".

Magdalena Biejat: skończy się eldorado dla Ziobry i jego przyjaciół
Źródło: TVN24

Kwiatkowski o narracji PiS

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski komentując nieobecność Ziobry w kraju, ironizował.

- Politycy PiS-u mają doskonałe wiadomości. Wiem o wspólnej brygadzie, którą utworzyli razem agenci GRU rosyjskiego, Mosadu izraelskiego, CIA i FBI, które już przysłało swoje oddziały do Polski i na Węgry, a nadzorować miał to wielki wódz indiański Winnetou. I razem mieli dokonać operacji zatrzymania Zbigniewa Ziobry - mówił.

Jak podkreślił, "jest to dokładnie tak samo prawdziwa informacja, jak ta, którą kolportowali posłowie PiS-u o (rzekomo planowanym - przyp. red.) zatrzymaniu w dramatycznych okolicznościach Zbigniewa Ziobry".

Krzysztof Kwiatkowski o nieobecności Ziobry
Źródło: TVN24

Wójcik: są różne możliwości w prawie

Poseł PiS Michał Wójcik ocenił, że "Ziobro wyjaśnił powody (tego), iż jest w tej chwili w Budapeszcie".

Dopytywany, na czym miałaby polegać rzekoma prowokacja, o której wspominał Ziobro, odparł: - Chodziło o to, aby zatrzymać go, zanim zostanie zdjęty immunitet.

Poseł Michał Wójcik tłumaczy, dlaczego Ziobry nie ma w Polsce
Źródło: TVN24

Pytany, na jakiej podstawie Ziobro mógłby zostać zatrzymany, Wójcik przekonywał, że "są różne możliwości w prawie". - Między innymi jest przepis, który mówi o tym, że jeżeli poseł jest złapany na gorącym uczynku, to wówczas nie trzeba zdejmować immunitetu. Jestem w stanie założyć się z każdym, kto twierdzi inaczej, że rzeczywiście coś takiego mogło być przygotowywane - dodał.

Ekspert: ostatecznie sąd musi zdecydować o tymczasowym aresztowaniu

Tymczasem prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński podkreślał w piątek w TVN24, że nawet jeśli w piątek posłowie zagłosują za wnioskiem, nie oznacza to od razu tymczasowego aresztowania. - To ostatecznie sąd musi zdecydować, że są przesłanki do tymczasowego aresztowania. Jednocześnie bez takiej zgody Sejmu sąd nie mógłby osoby objętej immunitetem aresztować - doprecyzował.

Dodał też, że w postępowaniu sąd kieruje się tym, że ten rodzaj środka zapobiegawczego "nie jest jakimś przedsionkiem kary". - Jedyne, czemu służy tymczasowe aresztowanie, to zapewnienie prawidłowego toku postępowania, kiedy na przykład zachodzi taka sytuacja, żeby oskarżony nie mataczył w śledztwie, a więc nie próbował wpływać na zeznania innych osób (...), albo też nie unikał stawiennictwa przed prokuratorem - tłumaczył.

Przymusiński zapytany, czy w przypadku Ziobry istnieje obawa matactwa, odpowiedział, że "nie jest to z góry wykluczone".

- Oczywiście trudniej jest wykazać obawę matactwa, jeżeli był długi czas między informacją dla oskarżonego o tym, że mają być mu ewentualnie postawione zarzuty, a decyzją o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu. Z drugiej strony w tych materiałach postępowania może być na przykład coś tak nowego, że będzie uzasadniało nadal istnienie takiej obawy - powiedział.

Także prokurator Ewa Wrzosek, radczyni generalna w Biurze Ministra Sprawiedliwości, mówiła w czwartek "Faktach po Faktach" w TVN24, że wypowiedź Ziobry "to jest kłamstwo".

- Rozumiem, że każdy podejrzany czy osoba podejrzewana podejmuje takie środki obrony, jakie jej zdaniem są najskuteczniejsze, natomiast nie było żadnej możliwości prawnej zatrzymania Zbigniewa Ziobry, posła posiadającego immunitet, przed formalnym uchyleniem tego immunitetu, które być może nastąpi, ale dopiero po stosownym głosowaniu w Sejmie - podkreśliła.

Dodała, iż "stan na dziś jest taki, że pan Zbigniew Ziobro może swobodnie przemieszczać się w kraju, poza granicami tego kraju". - Jest osobą, która w żaden sposób nie jest ograniczona w wykonywaniu swoich zwykłych obywatelskich praw - powiedziała.

pc

Ziobro straci immunitet? "Przekroczył uprawnienia jako minister"

pc
Autorka/Autor: tas/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

