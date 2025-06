Tusk o rozliczeniach i haśle: "wszystkich nas nie zamkniecie". "Pewnie nie, ale prace trwają"

Donald Tusk o rozliczeniach nadużyć poprzedniej władzy Źródło: TVN24

- Zdaję sobie sprawę, że wiele z tych rzeczy, o których wspólnie marzyliśmy, nie zostało jeszcze zrealizowanych. Ale chcę tutaj z całą mocą podkreślić, że rozliczenia, które nigdy nie były przeze mnie traktowane jako rewanż, jako zemsta, tylko jako bardzo poważne podejście państwa polskiego do rozliczenia wszystkich nadużyć. Chcę powiedzieć, że żadne nadużycie, żadna kradzież, żaden fałsz nie zostaną zamiecione pod dywan. Żadne - mówił Tusk w Sejmie przed godziną 10 w środę.

Donald Tusk w Sejmie Źródło: PAP/Rafał Guz

Tusk o haśle: "wszystkich nas nie zamkniecie"

- Tu jeszcze na sali przed chwilą byli, może się jeszcze pojawią ludzie, którzy niedługo staną przed wymiarem sprawiedliwości. Pamiętam przy jednym z takich emocjonalnych momentów, kiedy prokuratura podejmowała działania wobec sprawców nadużyć, ktoś trzymał z PiS-owców taki plakacik: "wszystkich nas nie zamkniecie". Pewnie nie, ale prace trwają, chcę was zapewnić - dodał premier, mówiąc o rozliczeniach.

- Nie chodzi o to, żeby decyzją polityczną kogoś zamykać. Chodzi o to, żeby niezależnie od tego, że żyjemy w rzeczywistości politycznej podzielonej, trudnej. Mało kto się spodziewał, w Polsce i na świecie, że może być kraj, gdzie prezydent ukrywa w swoim pałacu sprawców, których ściga państwo. (...) Polska była pod tym względem miejscem absolutnie wyjątkowym. A to są bardzo trudne okoliczności. Ale podkreślam: my w tej sprawie nie skręcimy ani na milimetr, zarówno jeśli chodzi o pokusę: "zamknijcie kogo się da, nie zważajcie na przepisy prawa". Nie. Nawet jeśli kosztuje to dużo pracy i nerwów, wszystko będziemy robili zgodnie z prawem - kontynuował szef rządu. - Ścigać będziemy sprawców nadużyć, nie oponentów politycznych. Ale nie będzie żadnej litości, żadnej wyrozumiałości wobec tych, którzy zasługują na karę - zapewnił.

Sejm zajmie się w środę wnioskiem premiera Donalda Tuska o wyrażanie wotum zaufania dla rządu. Głosowanie zaplanowano na godzinę 14.