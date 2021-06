Premier wnioskował o niejawne posiedzenie Sejmu w sprawie cyberataków. Jest termin

Premier wnioskuje o niejawne posiedzenie. Jest termin

Rzecznik rządu: szeroka skala ataków

- W ostatnim czasie jesteśmy przedmiotem bezprecedensowego ataku. Ten atak ma szeroki charakter. Co do jego szczegółów, to są one objęte klauzulą - tłumaczył.

Morawiecki dzień wcześniej został zapytany przez TVN24, czy używa prywatnej skrzynki mailowej do celów służbowych. Nie odpowiedział na pytanie, za to odniósł się do cyberataktów na skrzynkę szefa swojej kancelarii. - Doszło do bezprecedensowego ataku - powiedział. Wydarzenia te określił jako "lekcję, nauczkę, którą wszyscy, cała polska klasa polityczna, powinniśmy wziąć rzeczywiście sobie do serca i popatrzeć na to, co, kto, w jaki sposób używa, jakie są zabezpieczenia".