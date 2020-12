Nitras wystąpił w sprawie Ziobry. Terlecki: siadaj, pajacu

Proszę opuścić mównicę. Zejdź stąd - usłyszał poseł KO Sławomir Nitras od wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. To reakcja na próbę złożenia wniosku formalnego przez Nitrasa. - Wszyscy widzieliśmy, że się pan Ziobro zgłaszał - mówił poseł, zwracając uwagę na to, że Zbigniew Ziobro podchodził wcześniej do Terleckiego. Nie wiadomo jednak, w jakiej sprawie.

Niecałą godzinę po tym zdarzeniu poseł Nitras opisał na Twitterze, co jego zdaniem działo się wcześniej i co tłumaczyło jego podejście do Terleckiego. "Najpierw Ziobro podszedł do Terleckiego, poprosił o głos w obronie Kaczyńskiego. Potem Terlecki zawołał panią Gosiewską i jej to przekazał. Ona przekazała to Kaczyńskiemu. Kaczyński zawołał Sobolewskiego i kazał mu pójść do Ziobry powiedzieć mu, że nie będzie przemawiał" - napisał.