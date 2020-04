"Rozszerzenie działań" czy "propaganda"? Pakiet antykryzysowy skierowany do komisji

W Sejmie we wtorek odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz projektu ustawy PSL-Kukiz'15 o "utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Sejm skierował te dwa projekty do komisji finansów publicznych.

Sejm głosował wniosek o odrzucenie projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Za wnioskiem głosowało 183 posłów, przeciw było 235, wstrzymało się 37. Sejm skierował projekt do rozpatrzenia w komisji finansów publicznych.

Sejm głosował też odrzucenie wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania poselskiego projektu PSL-Kukiz'15 o "utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za było 171 posłów przeciw 233, wstrzymało się 51. Wniosek został odrzucony, projekt również został skierowany do komisji finansów.

"Rozszerzenie działań"

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, odnosząc się do projektu rządowego, poinformował, że jest to "komplementarne rozszerzenie działań przygotowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego". Jak powiedział, w projekcie znalazło się rozwiązanie polegające na objęciu większej liczby firm zwolnieniem ze składek ZUS. Dotyczyć ono będzie przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób. Będą oni mogli liczyć na 50-procentową ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne.