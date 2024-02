Głosowanie w sprawie wotum dla Bodnara już za chwilę

Naprawa wymiaru sprawiedliwości była jednym z głównych obietnic koalicji rządzącej. Robimy to, by odzyskać zaufanie obywatela do państwa, sądów, prokuratury - odpowiedział Adam Bodnar na zarzuty stawiane mu we wniosku posłów PiS o wotum nieufności. - Symbolem dawnej prokuratury stał się garaż prokuratora Ziarkiewicza, w którym gromadzono akta spraw, które miały się nie toczyć - dodał minister sprawiedliwości i prokurator generalny wymieniając nieprawidłowości w działaniu swoich poprzedników, które napotkał po objęciu stanowiska w resorcie sprawiedliwości