Debiutująca posłanka chciała wrócić na mównicę. "Zapomniałam o poprawce"

We wtorek w kontynuowane były obrady pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Posłowie wybrali w ich trakcie nową rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, zaakceptowali kandydaturę Karoliny Marii Bućko do państwowej komisji ds. pedofilii, jak również skierowali do komisji zdrowia projekt ustawy dotyczącej in vitro. Kolejnym punktem obrad była debata nad projektem zmian w sprawie niedziel handlowych w grudniu, zgłoszonym przez Polskę 2050. Głos w tej sprawie zabrała posłanka tej partii Izabela Bodnar, dla której było to pierwsze w karierze politycznej wystąpienie w Sejmie.