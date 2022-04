Embargo na rosyjski węgiel, więzienie dla osób, które nie przestrzegają sankcji. Debata nad ustawą w Sejmie

W Sejmie omawiany jest rządowy projekt ustawy, który zakłada między innymi wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających Rosję. - Ta ustawa pokazuje, że nie pozostajemy bierni na to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie - mówił Piotr Kaleta (PiS). - To jest jakaś droga, ale majątków kumpli Putina nie wolno mrozić. Trzeba je konfiskować, zabierać i spieniężyć - podkreślał Tomasz Trela (Lewica).

Projekt przedstawiał w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. - Ta wojna jest finansowana przez podmioty gospodarcze, ta wojna jest finansowana przez osoby, które płacą Putinowi swoje podatki. Ta ustawa to ważny głos Polski w dyskusji europejskiej, jak powinny wyglądać sankcje. To ważny element, który sprawi, że finansowanie tej wojny będzie w wydatny sposób mniejsze - powiedział.

Wąsik stwierdził, że proponowana ustawa to "polskie sankcje na Rosję". - To sankcje ponad to, co nałożyła Unia Europejska, to propozycja polskiego rządu, żeby skutecznie przeciwdziałać działaniom osób i podmiotów gospodarczych pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, które to podmioty w sposób bezpośredni, bądź też choćby pośredni wspierają działania zbrojne Rosji na Ukrainie - mówił.

Maciej Wąsik w Sejmie PAP/Radek Pietruszka

Przekazał, że ustawa wprowadza między innymi zakaz importu węgla z Rosji i nakłada kary na podmioty, które nie podporządkują się sankcjom. - Ustawa przewiduje przepisy karne, które mówią, że osoba która świadomie nie przestrzega sankcji może podlegać karze pozbawienia wolności nie krótszej niż trzy lata - poinformował wiceminister.

Kaleta: ustawa ma odciąć możliwości finansowania terrorystów

Poseł PiS Piotr Kaleta podkreślił, że społeczeństwa nie mogą zgodzić się na morderstwa i okrucieństwa dokonywane przez Rosję w Ukrainie. - Dlatego ta ustawa wychodzi również naprzeciw temu, aby odciąć możliwości finansowania terrorystów - powiedział.

- To jest również ustawa, która pokazuje, że polski rząd - a mam nadzieję także, że i polski parlament - nie pozostaje bierny na to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie - dodał.

Budka: przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic, żeby skutecznie zablokować majątki

Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej wskazywał, że "już ponad 40 dni trwa dramat na Ukrainie, giną niewinni cywile, niszczona jest ukraińska infrastruktura". - Przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic, żeby skutecznie zablokować majątek rosyjskich oligarchów - mówił. - Inne kraje potrafiły bardzo szybko zajmować wille, jachty, blokować akcje, wy opowiadaliście, że trzeba zmian w konstytucji, zwoływaliście spotkania (...) a tymczasem rosyjscy oligarchowie wyprowadzali majątek do spółek i spółeczek na Cyprze i w innych krajach - podkreślił.

Budka: przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic, żeby skutecznie zablokować rosyjskie majątki TVN24

Nowogórska: nikt nie ma prawa bezkarnie zabijać, niszczyć i odbierać bezpieczeństwo

- W związku z tym, co stało się 24 lutego 2022 roku, zmieniła się cała Europa, świat. Zmieniło się podejście do życia i bezpieczeństwa - wskazała Urszula Nowogórska, posłanka Koalicji Polskiej. - Konieczne zatem stało się przyjęcie rozwiązań prawnych na poziomie również naszym, krajowym, po to, aby wyrazić brak akceptacji tych wszystkich działań i zbrodni, które dzieją się na Ukrainie - dodała Nowogórska.

Embargo na węgiel - podkreśliła - "to rzecz oczywista". - Natomiast z tego miejsca musimy się zastanowić, co dalej. Myślę, że musimy dopuścić do procedowania ustawę, którą złożyło Polskie Stronnictwo Ludowe, a która odmraża możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii. Nad tym musimy się, jako kolejne działanie, zastanowić. Co zrobić, żeby szybko zmodernizować linie energetyczne po to, aby można było przejmować prąd właśnie z tych odnawialnych źródeł energii - mówiła.

Trela: Majątków kumpli Putina nie wolno mrozić. Trzeba je zabierać

Podczas dyskusji plenarnej głos zabrał poseł Tomasz Trela.

Przekonywał, że Putin ani się nie zatrzyma, ani nie cofnie "dopóki cała Europa, cały świat nie powie mu twardego 'dość', twardego 'stop'". - Sankcje tak, ale nie głaskanie, bo (obecne) sankcje głaszczą Putina, a w tym czasie Putin strzela każdego dnia - podkreślił.

Odnosząc się do rządowego projektu ustawy ocenił, że jest on "jakąś drogą, ale majątków kumpli Putina nie wolno mrozić", tylko trzeba je "konfiskować, zabierać i spieniężyć". Dodał, że tylko wtedy ci, którzy wspierają Putina "zobaczą, że ta wojna to jest też ich wojna, że oni też są zbrodniarzami, że oni też biorą za to odpowiedzialność".

Trela: Majątków kumpli Putina nie wolno mrozić. Trzeba je zabierać TVN24

Braun: sankcje działają, ale przeciwko Polsce

Projekt ustawy skrytykował poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który powiedział, że nie może popierać "ustanawiania administracyjnego trybu zaboru mienia". Braun nawiązywał też do słów premiera Mateusza Morawieckiego, że dotychczasowe sankcje na Rosję nie działają. Poseł Konfederacji mówił, że sankcje działają, "ale przeciwko Polsce", a "wychodzenie Polski przed szereg" w sytuacji "wielkiej gry" imperiów w Europie Środkowej to godzenie w polski interes.

Hennig-Kloska: oligarchowie i ich rodziny nie mogą za krwawe pieniądze bawić się na europejskich salonach

Posłanka koła Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że ludzie, którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne w Ukrainie, muszą dotkliwie odczuć konsekwencje swoich decyzji. - Gdy ukraińska krew przelewa się na froncie, rosyjscy oligarchowie, ich rodziny, żony, dzieci, nie mogą za krwawe pieniądze bawić się na europejskich salonach - powiedziała Hennig-Kloska.

Hennig-Kloska wyraziła jednak wątpliwości, co do projektowanej możliwości wpisania na listę sankcyjną "osób i podmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej". - Pytanie, czy takie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej stanowią na przykład obywatele protestujący przeciwko rządowi albo przedstawiciele opozycji sejmowej - zaznaczyła.

Kwiatkowski: lepiej późno, niż wcale

Poseł Robert Kwiatkowski z Polskiej Partii Socjalistycznej, mówiąc o projekcie, stwierdził, że "lepiej późno, niż wcale". Jak dodał, projekt ustawy nie rozstrzyga wszystkich problemów, jak na przykład wyeliminowania importu ropy czy sprawy tranzytu. Podkreślił jednak, że prace nad zakazem importu węgla są na tyle istotne, że PPS pochyli się i będzie pracować nad projektem w tej sprawie.

Projekt został skierowany do komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Finansów Publicznych. (

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO

Autor:ads/kab

Źródło: PAP