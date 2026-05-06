Polska Sędziowie TK zwrócili się do ETPCz. Jest decyzja

Sędziowie TK w siedzibie Trybunału. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej Źródło: TVN24

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) zwrócili się wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy.

We wtorek 5 maja ETPCz wydał w tej sprawie zabezpieczenie, w którym nakazał Polsce "zapewnienie, aby jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku.".

Jak dodano, "zabezpieczenie udzielone przez ETPCz jest natychmiast skuteczne i wykonalne". Jest również wiążące dla wszystkich władz i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

"W świetle tego zabezpieczenia Prezes Trybunału Konstytucyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - głosi oświadczenie. Bogdan Święczkowski ma zatem przydzielić sędziom sprawy i "stworzyć warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego".