Sędziowie TK zwrócili się do ETPCz. Jest decyzja
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) zwrócili się wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy.
We wtorek 5 maja ETPCz wydał w tej sprawie zabezpieczenie, w którym nakazał Polsce "zapewnienie, aby jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku.".
Jak dodano, "zabezpieczenie udzielone przez ETPCz jest natychmiast skuteczne i wykonalne". Jest również wiążące dla wszystkich władz i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
"W świetle tego zabezpieczenia Prezes Trybunału Konstytucyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - głosi oświadczenie. Bogdan Święczkowski ma zatem przydzielić sędziom sprawy i "stworzyć warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego".
