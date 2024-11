W poniedziałek po godzinie 10 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Przed komisją stanęła sędzia Beata Morawiec, wobec której miało być użyte to narzędzie szpiegowskie.

Komisja chciała też przesłuchać byłego szefa Służby Wywiadu Wojskowego Andrzeja Kowalskiego, lecz nie stawił się on na obrady. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przekazała, że do kancelarii Sejmu wpłynęło pismo od Kowalskiego i komisja "musi zapoznać się z uzasadnieniem usprawiedliwienia, które złożył".

Morawiec: podejrzewaliśmy podsłuchania, kiedy stanęliśmy naprzeciw decyzjom Ziobry

Podczas przesłuchania Morawiec przyznała, że o istnieniu Pegasusa dowiedziała się z mediów. - Tak naprawdę środowisko sędziowskie nie wiedziało, co to znaczy system operacyjny Pegasus - jakie ma możliwości i w jaki sposób ingeruje w sferę życia prywatnego osoby inwigilowanej. Natomiast już po 2017 roku podejrzewaliśmy, że jesteśmy podsłuchiwani. Szczególnie w momencie, kiedy otwarcie stanęliśmy naprzeciw decyzjom politycznym ówczesnego ministra sprawiedliwości ( Zbigniewa Ziobry - red.) - powiedziała.

Mówiła także, że jako powód decyzji o jej odwołaniu Ziobro wskazał, że nie sprawowała stosownego nadzoru nad dyrektorem sądu, który został zatrzymany we wspomnianym postępowaniu karnym. - Taka informacja stała się dla mnie asumptem po pierwsze do wystąpień medialnych, a po drugie do tego, by wystąpić przeciwko ministrowi sprawiedliwości z pozwem o ochronę dóbr osobistych. Wystąpiłam z tym pozwem niezwłocznie, bo już w styczniu 2019 roku. Proces jest już zakończony. Prawomocnie po dwóch instancjach Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie podjęły decyzję, że minister ma mnie przeprosić za insynuowanie tego rodzaju zachowań, a poza tym wpłacić stosowną kwotę na rzecz Fundacji Dom Sędziego Seniora - mówiła.