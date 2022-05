Posłowie Lewicy o wytycznych w sprawie schronów: są lekceważone od lat

Posłowie Lewicy ocenili w piątek, że Obrona Cywilna Kraju jest mitem, a wytyczne szefa OCK dotyczące między innymi schronów dla co najmniej 25 procent ludności są lekceważone od lat. Zapowiedzieli skierowanie wniosków w tej sprawie do MSWiA oraz sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Biejat przypomniała, że zgodnie z wytycznymi szefa OCK, schrony powinny być przygotowane dla co najmniej 25 procent ludności, znajdować się najdalej 150 metrów od budynków, a informacje o nich powinny być udostępniane przez gminy i powiaty, "aby każdy wiedział, gdzie taki schron się znajduje, ile osób pomieści i jakie ma parametry". Posłanka zwróciła uwagę, że zapewnienie schronienia co czwartemu mieszkańcowi Polski, to i tak niski standard w porównaniu np. do Litwy, Ukrainy i Czech, gdzie miejsca w schronach są zapewnione dla co najmniej połowy ludności.