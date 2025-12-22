Gdzie szukać schronów? Nowa aplikacja już dostępna

Polacy budują schrony. Samorządy ścigają się z czasem Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Aplikacja "Gdzie się ukryć", która została udostępniona 21 grudnia, została stworzona przez Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wskazuje ona lokalizację najbliższych dostępnych miejsc schronienia, korzystając z ustalonej lokalizacji użytkownika. "Gdzie się ukryć" zastępuje poprzednika o nazwie "Schrony", stworzonego w oparciu o dane zebrane na przełomie 2022 i 2023 r., które mogły być już nieaktualne. Nowa aplikacja ma zaktualizowane dane, których zbieranie rozpoczęto w 2025 roku.

Reporter "Czarno na Białym" sprawdził, czy mieszkańcy wiedzą, gdzie musieliby uciekać w razie zagrożenia. Wnioski? Niezbyt budujące:

Gdzie szukać schronienia

"Gdzie się ukryć" to interaktywna mapa Polski, oparta na open-source'owym oprogramowaniu, która wskazuje punkty schronów wraz ze współrzędnymi zweryfikowane przez przez straż pożarną. Na mapie wskazane są miejsca, w których można szukać schronienia w razie niebezpieczeństw takich jak katastrofy naturalne czy w przypadku ataku z lądu lub powietrza.

- Na dziś nie mamy przygotowanej pełnej infrastruktury w zakresie schronów i miejsc ukrycia - przyznał podczas poniedziałkowej konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. - Dziś natomiast mamy zweryfikowane przez państwową straż pożarną blisko 70 tysięcy obiektów, które mogą w sytuacji zagrożenia stanowić punkt schronienia. I te punkty schronienia umieszczone zostały w nowej aplikacji - przekazał.

Jak podkreślił, "to nie są schrony, to są miejsca ukrycia". - To obiekty i prywatne i użyteczności publicznej, miejsca takie jak stacje metra, tunele, podziemia, piwnice - wymieniał. Aplikacja ma dawać także możliwość zgłoszenia własnych potencjalnych miejsc schronienia.

Minister pytany o to, jaka jest różnica pomiędzy miejscami wskazywanymi w nowej aplikacji, a poprzedniej, odparł, że obecnie wszystkie obiekty zostały "zweryfikowane". - W tym roku weryfikację przeprowadziła PSP, wytypowano te obiekty, które naprawdę są bezpieczne - powiedział. - Nie ma tam miejsc, gdzie jest instalacja gazowa, nie ma tam miejsc, które potencjalnie mogą stwarzać niebezpieczeństwo - zaznaczył minister. - W aplikacji są tylko te miejsca, które gwarantują bezpieczeństwo i te obiekty, które są bezpieczne. Będą tam też z czasem umieszczone miejsca, które są schronami i miejscami docelowego schronienia - dodał.

Do końca 2025 roku miały straż pożarna miała sprawdzić wszystkie istniejące już w Polsce obiekty, które po remoncie mogłyby posłużyć za schrony. Jak na początku grudnia informował dziennikarz tvn24.pl Bartosz Żurawicz, to się jednak nie udało i prace się przedłużą. Strażacy i nadzory budowlane do końca listopada sprawdziły niewiele ponad połowę z ponad pięciu tysięcy miejsc tego typu.

Problemy z aplikacją

Pytany przez reportera "Faktów" TVN Mateusza Urbana o problemy techniczne z działaniem aplikacji, komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek, odpowiedział, że powstała ona w mniej niż kwartał. - Ona bardzo szybko powstawała, to były trzy miesiące wytężonej pracy małego zespołu ludzi - mówił podczas konferencji.

- Dopuszczam absolutnie fakt, że będą aktualizacje, i to jest pewne - powiedział, przyznając, że po publicznym udostępnieniu aplikacji "tych problemów może się pojawić więcej".

Gdzie się ukryć - aplikacja

Jak działa nowa aplikacja "Gdzie się ukryć"? Ma postać interaktywnej mapy, z której można korzystać bezpośrednio przez przeglądarkę telefonu lub komputera, albo pobrać aplikację na telefon. W tym drugim przypadku, po pobraniu danych na dysk telefonu, aplikacja ma działać także w trybie offline, czyli bez zasięgu.

Jak pobrać "Gdzie się ukryć"? W tym celu należy w przeglądarce internetowej wejść na stronę gdziesieukryc.pl i kliknąć przycisk oznaczony jako trzy kropki w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie wybrać z listy opcję "dodaj do ekranu głównego". Po jej wybraniu aplikacja zostanie pobrana na telefon i zainstalowana. Można również kliknąć w przycisk "Pomoc" na dole ekranu, gdzie dostępna będzie instrukcja pobrania.

Po podaniu swojej lokalizacji odnajdziemy w niej oznaczone czerwonym kółkiem miejsca w promieniu kilku kilometrów i możliwością wytyczenia do każdego z nich trasy. Po kliknięciu ukażą się nam żółte kółka z trójkątem w środku - tam odnajdziemy konkretny adres.

W nowej aplikacji na razie nie ma dostępnych informacji na temat tego, ile osób pomieści dany schron ani szczegółów jego stanu technicznego. Nie ukazuje nam się także informacja, czym jest dany obiekt. Aplikacja ma być jednak z czasem rozbudowywana i uzupełniana o więcej danych.

