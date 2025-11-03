Logo strona główna
Sasin o działce pod CPK: na pewno to był polityczny błąd

Jacek Sasin
Sasin o działce pod CPK: na pewno to był polityczny błąd
Źródło: TVN24
Kiedy polityk podejmuje decyzje, musi patrzeć, czy one są zgodne z prawem. W tym przypadku od strony prawnej ja nie widzę absolutnie żadnych naruszeń. Natomiast musi też brać pod uwagę, czy taka decyzja może być politycznie wykorzystana przez przeciwników - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując burzę wokół sprzedaży działki pod Centralny Port Komunikacyjny. Przyznał, że sam by takiej decyzji "absolutnie nie podjął".

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia, przez którą między innymi ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 miliony złotych. Według Wirtualnej Polski wartość działki wzrośnie nawet kilkunastokrotnie - niebawem może kosztować nawet 400 milionów złotych.

Nowe tłumaczenia w sprawie działki pod CPK, strzały na leśnej drodze, Lewandowski wrócił do gry

Nowe tłumaczenia w sprawie działki pod CPK, strzały na leśnej drodze, Lewandowski wrócił do gry

Kto ponosi odpowiedzialność? Horała: ten, kto podpisał zgodę

Kto ponosi odpowiedzialność? Horała: ten, kto podpisał zgodę

Sprawę komentował poseł PiS Jacek Sasin w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. - Na pewno był to polityczny błąd, nie ulega wątpliwości - powiedział.

- Kiedy polityk podejmuje różnego rodzaju decyzje, to z jednej strony musi patrzeć, czy one są zgodne z prawem. W tym przypadku od strony prawnej ja nie widzę absolutnie żadnych naruszeń. Natomiast musi też brać pod uwagę, czy taka decyzja może być politycznie wykorzystana przez przeciwników - uzasadniał poseł.

Jacek Sasin
Jacek Sasin
Źródło: TVN24

Sasin: z każdą godziną okazywało się, że sprawa nie jest czarno-biała

Według polityka partii Kaczyńskiego początkowo "wydawało się rzeczywiście, że jest tutaj jakaś afera". - Reakcja władz partii PiS była szybka i zdecydowana. Uznały, że sprawę należy dogłębnie wyjaśnić i w związku z tym trzeba dać taki sygnał, że ona będzie wyjaśniona poprzez zawieszenie, ale nie wyrzucenie, tylko zawieszenie tych osób w prawach członka partii - tłumaczył.

Po ujawnieniu informacji o sprzedaży działki prezes PiS Jarosław Kaczyńskie zawiesił w partii Roberta Telusa, byłego szefa MRiRW, Rafała Romanowskiego, byłego wiceszefa MRiRW, Waldemara Humięckiego, byłego szefa KOWR oraz byłego zastępcę dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzego Wala.

"Rozjazd komunikacyjny" w PiS
"Rozjazd komunikacyjny" w PiS

- Z każdą godziną, można powiedzieć, z każdą kolejną informacją, okazywało się, że sprawa nie jest taka czarno-biała, jak na początku ją przedstawiono. Że więcej jest w tym propagandy, fałszu, przeinaczeń, czy mówienia nieprawdy wręcz - twierdził Sasin.

Sasin: wierzę Telusowi

Sasin mówił także o tłumaczeniach zawieszonego w partii byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa, który przekonuje, że nie miał wiedzy o sprzedaży działki. - To nie jest tak, że do ministra trafiają wszystkie dokumenty. On siedzi i sam podejmuje decyzje - przekonywał polityk PiS.

- Te decyzje są prowadzone na poziomie najpierw urzędniczym. Potem (na) coraz wyższy szczebel wchodzą. Ja wierzę ministrowi Telusowi, że on mógł tych dokumentów na oczy nie widzieć. Bo się gdzieś zatrzymały na poziomie wiceministra, gdzie te decyzje zapadały - powiedział gość TVN24.

Sasin: działka w takim wymiarze nie jest potrzebna Skarbowi Państwa

Sasin był pytany też o ewentualne odkupienie działki przez KOWR. - Ta działka ma 160 hektarów. Bez wątpienia można wywłaszczyć 15 hektarów tej działki, bo to jest linia prowadząca do CPK - zauważył.

Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że oprócz linii kolejowej w tym miejscu miały powstać również centra logistyczne i zbudowanie ich na 15 ha nie będzie proste. - Ja nie uważam, że to jest problem. Uważam, że to da się zrobić, jeśli będą tutaj konsekwentne działania ze strony rządu. Problem jest taki, że tych działań nie ma. Dwa lata minęły. Nie podjęto żadnej próby, żeby cokolwiek umiejscowić na tej działce - odpowiadał Sasin.

Mówił też, że jako człowiek z długim doświadczeniem w polityce "zna mechanizmy kreowania pseudoafer". - Chodzi o to, żeby dać alibi rządowi Tuska, który będzie teraz mówił "nie budujemy CPK", bo PiS sprzedał działkę - ocenił.

Piasecki dociekał, po co sprzedawać działkę, skoro później ma zostać odkupiona. - To nie jest wyjątkowy przypadek, że KOWR sprzedaje działkę dzierżawcy. Wręcz powiedziałbym, że to jest mechanizm naturalny. Ta działka w takim wymiarze nie jest potrzebna Skarbowi Państwa - odpowiedział polityk.

Jak dodał, gdyby dzisiaj miał sam podjąć taką decyzję, to biorąc pod uwagę konsekwencje polityczne, "absolutnie by jej nie podjął".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jacek SasinPrawo i Sprawiedliwość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica