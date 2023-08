Gill-Piątek: helikopter to nie jest gadżet, który można wypożyczyć sobie na piknik wyborczy

Doprowadzono do bardzo niebezpiecznej sytuacji, która mogła się skończyć tragicznie, gdyby ta przerwana sieć miała po prostu w sobie napięcie - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Odniósł się do incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka podczas pikniku w Sarnowej Górze. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Hanna Gill-Piątek podkreśliła, że "helikopter to nie jest gadżet, który można wypożyczyć sobie na piknik wyborczy".

Do incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka doszło w niedzielę w trakcie pikniku zorganizowanego przez Urząd Gminy Sońsk z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa w województwie mazowieckim. Na pikniku obecny był między innymi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Jak podały lokalne media, policyjny Black Hawk - mający być główną atrakcją pikniku - po wystartowaniu nie odleciał od razu, ale zatoczył koło i wrócił nad miejsce imprezy. Gdy przemieszczał się nad terenem pikniku, zerwał linię energetyczną. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Policyjny śmigłowiec Black Hawk leciał kilkanaście metrów nad ludźmi, przeciął linię energetyczną. Relacja reporterki TVN24 TVN24, Krzysztof Lasocki

Zgorzelski: kolejny przykład tego, co się dzieje w MSWiA, służbie granicznej i wojsku

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) ocenił w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 mówił, że pikniki z udziałem polityków PiS "są bezczelnym prowadzeniem kampanii, tworzeniem kolejnych przewag, jakich już jest wiele, aby po prostu wygrać te wybory w sposób nieuczciwy".

Dodał, że ten piknik jest tego dobrym przykładem. - Tutaj nie tylko wiceminister spraw wewnętrznych, ale przede wszystkim poseł tej ziemi, pan Maciej Wąsik, który z pewnością także będzie chciał zabiegać o reelekcję, zafundował pewnie współobywatelom tej gminy taką właśnie atrakcję, która mogła skończyć się tragicznie, bo ten helikopter po pierwsze leciał za nisko, po drugie bez jakichkolwiek zasad i pewnie zgód - mówił Zgorzelski. Zaznaczył, że to bada prokuratura, ale jak dodał "wiedząc jaką mamy prokuraturę, to pewnie będzie badała, badała i badała".

- Ale też doprowadzono do bardzo niebezpiecznej sytuacji, która mogła się skończyć tragicznie, gdyby ta przerwana sieć miała po prostu w sobie napięcie - dodał.

- Generalnie jest to kolejny przykład tego, co się dzieje nie tylko w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w służbie granicznej, ale także w wojsku. Dzisiaj mamy do czynienia z upolitycznieniem, czy z próbą upolitycznienia wojska - ocenił.

Zgorzelski zwraca się do generałów

Zgorzelski przyniósł ze sobą konstytucję. - Jest tutaj artykuł 26. Jego ustęp drugi brzmi: "Siły zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych" (...) Ja się zwracam do generałów. Panowie generałowie. W moim gabinecie dla każdego z was jest taki egzemplarz konstytucji. Otrzymacie go po to, żeby zapoznać się z tym artykułem 26 - powiedział.

1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

- Żołnierze mówią, że nie chcą być wykorzystywani jako scenografia do wystąpień politycznych tak jak miało to miejsce w Uniejowie, gdzie prezes (Jarosław) Kaczyński mówił prawie wcale o armii, mówił o polityce, a za jego plecami stali żołnierze - dodał.

- W 2019 roku, co prawda w Australii, ale polityk pozwolił sobie na takie wystąpienie. Podszedł do niego generał czy oficer. Powiedział mu, panie polityku drogi, nie uprawia się polityki w wojsku. I oficerowie zeszli, i on zszedł. Takich standardów oczekujemy. Może wystarczy, że panowie generałowie, którym podlegają żołnierze, przeczytają to jedno zdanie - mówił wicemarszałek.

Gill-Piątek: jest pytanie, czy rząd już kompletnie nie zatracił kontaktu z rzeczywistością

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Hanna Gill-Piątek powiedziała, że "to jest niestety objaw takiego szerszego syndromu, który powoduje to upolitycznienie, czyli traktowania wojska czy armii jak sklepu z gadżetami".

- To już widać było przez ostatnie lata, jak pan minister (Mariusz) Błaszczak lubi się fotografować na tle żołnierzy, sprzętu, muru, w różnych kurtkach, w różnych anturażach. Nie na tym polega budowanie potencjału obronnego kraju - dodała.

Podkreśliła, że "są pewne miejsca i pewne konwencje (...) jak na przykład defilada wojskowa, gdzie ten sprzęt wszyscy oglądają, on jest w kontrolowanych warunkach, wszyscy wiemy, co się dzieje".

- Ale helikopter to nie jest gadżet, który można wypożyczyć sobie na piknik wyborczy - zaznaczyła posłanka. - Bo to są pikniki wyborcze. Skoro taki piknik, jak ustaliło OKO.press, kosztuje od 200 do 300 tysięcy (złotych), i tych pikników jest masa w Polsce, to, ile my wydamy na to z budżetu? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, skoro dochodzi do faktycznie naruszenia bezpieczeństwa uczestników i takich sytuacji, jak miała miejsce, to pytanie, czy rząd już kompletnie nie zatracił kontaktu z rzeczywistością - mówiła.

Hanna Gill-Piątek i Piotr Zgorzelski, dr Anna Popiołek i prof. Paweł Wojciechowski oraz gen. prof. Bogusław Pacek i gen. bryg. WP prof. Stanisław Koziej w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js / prpb

Źródło: TVN24