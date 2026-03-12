Czy prezydent powinien podpisać SAFE. Sondaż Opinia24 Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sondaż przeprowadzono przed czwartkową decyzją prezydenta o zawetowaniu ustawy o SAFE.

Badanym w marcowym sondażu pracowni Opinia24 zadano pytanie, czy ich zdaniem "Prezydent RP powinien podpisać ustawę dotyczącą programu SAFE". O tym, że "zdecydowanie powinien" przekonanych jest 32 proc. badanych. Odpowiedź "raczej powinien" wybrało 21 proc. uczestników sondażu. Łącznie odpowiedź "powinien" wybrało więc 53 proc.

Czy Pana/Pani zdaniem Prezydent RP powinien podpisać ustawę dotyczącą programu SAFE? Źródło: TVN24

Odpowiedź "nie powinien" wybrało 25 proc. badanych, z czego "raczej nie powinien" - 8 proc., a "zdecydowanie nie powinien" - 17 proc. "Trudno powiedzieć" wybrało 22 procent uczestników sondażu.

Dowiedz się więcej: Duży spadek notowań jednej partii. Nowy sondaż

Co z programem SAFE? Najnowszy sondaż

Większymi zwolennikami prezydenckiego podpisu są mężczyźni. Za jest 55 proc. badanych panów i 52 proc. uczestniczących w sondażu kobiet. O tym, że prezydent powinien podpisać SAFE przekonanych jest aż 66 proc. osób 70+, ale też 55 proc. najmłodszych badanych (18-29 lat). Zdanie to ma 95 proc. wyborców KO, ale też 22 proc. wyborców PiS i 37 proc. wyborców Konfederacji.

Badanie wykonane przez Opinia24 techniką CATI i CAWI, na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, termin realizacji 11-12 marca 2026.

Opracował AM