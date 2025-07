Co może zrobić minister Żurek

Minister sprawiedliwości przestrzega polityków: groźby nie będą puszczane płazem Źródło: TVN24

O tym, co nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek może zmienić w wymiarze sprawiedliwości, mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego i Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Zdaniem Gąciarka minister może "przede wszystkim być aktywnym i doprowadzić do tego, żeby na Radzie Ministrów stanęły projekty dobrych ustaw i żeby trafiły do parlamentu".

- Od początku lutego w szafie Ministerstwa Sprawiedliwości, do niedawna pana Bodnara, zalegał projekt (ustawy) naprawiający sytuację w sądach, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną (Ministerstwa Sprawiedliwości). Nie wiemy, dlaczego to nie trafiło na obrady rządu, nie zostało uchwalone - mówił.

Zaznaczył, że nie można "zasłaniać się" wetem prezydenta Andrzeja Dudy, a wkrótce Karola Nawrockiego. Sędzia Gąciarek stwierdził, że "jak nie uchwalimy" ustawy, "to nie będziemy wiedzieć", czy zostanie ona zawetowana.

Dodał, że "wiele rzeczy można w sądach poprawić". Wskazał, że dla środowiska sędziowskiego niezrozumiałe jest to, dlaczego dalej nie ma kontroli sądowej nad "kwestiami regulacji sędziów delegowanych do wyższej instancji".

- Minister Zbigniew Ziobro odwoływał sędziów z delegacji do sądów okręgowych czy apelacyjnych i orzekali, tak, jak mu się podoba - przypomniał sędzia Gąciarek. Ocenił, że dalej w tym zakresie "mamy złe prawo".

Odnosząc się do wspomnianego projektu ustawy, gość TVN24 powiedział, że "to osobista odpowiedzialność ministra Bodnara, że zatrzymał projekt przywracania praworządności w Polsce".

"Minister Żurek stoi przed wyborem"

- Przed ministrem (Żurkiem) stoi problem wyboru (z) dwóch możliwych kierunków działań. Pierwszy kierunek (...) to jest realizowanie tych ustaw, które zostały przygotowane. Zobaczymy, co zrobi z nimi pan prezydent, czy zechce je podpisać. Plus cały szereg rozwiązań drobniejszych, ale ważnych dla sądownictwa. I to należałoby robić bez względu na to, jaką strategię się wybierze - stwierdził sędzia Laskowski.

Jako drugi kierunek wymienił "próbę poszukiwania jakiegoś sposobu na naprawę sądownictwa". - Pytanie, czy nie jest to dobry czas, aby poszukiwać takiego rozwiązania, które miałoby szansę przyjęcia przez wszystkich ważnych graczy na scenie politycznej. Z prezydentem włącznie. Właśnie w celu naprawy państwa. W celu naprawy sądownictwa, które jest ważną częścią tego państwa - opisywał.

Jak naprawić KRS, Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy?

Opisując sytuację w Sądzie Najwyższym, sędzia Laskowski ocenił, że jest ona "dramatycznie zła". Wśród problemów wyliczał, że sędziowie wyłonieni przez Krajową Radę Sądownictwa przed 2018 rokiem i po "nawzajem nie uznają składów sędziowskich" i że "od kilku lat nie odbywają się zgromadzenia ogólne".

- Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś bardzo sensownego rozwiązania, które mogłoby być przyjęte. Każde ma wady. Być może rozwiązaniem byłoby zresetowanie Sądu Najwyższego do dna i przeprowadzenie - przy oczywiście akceptowalnej Krajowej Radzie Sądownictwa - nowego naboru do Sądu Najwyższego - mówił.

Odnosząc się do Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Gąciarek wskazał, że jest on "upolityczniony". Podkreślił, że TK został obsadzony osobami "często bez kompetencji merytorycznych i moralnych". Przyznał jednak, że poza trzema tzw. "dublerami", w TK zasiadają sędziowie "formalnie poprawnie wybrani".

- Wydaje się, że dopóki nie będzie uchwalona nowa ustawa naprawcza o Trybunale Konstytucyjnym, to należałoby tam, gdzie dojdzie do wygaszenia kadencji dotychczasowych sędziów, wybrać nowych. Nowe osoby spośród prawników o niekwestionowanym autorytecie i kwalifikacjach - podpowiadał.

Z tym stwierdzeniem zgodził się sędzia Laskowski. - Należałoby rozpocząć obsadzanie wolnych stanowisk w tym trybunale przez osoby, które się cieszą niekwestionowanym autorytetem - wskazał.

- Można również poradzić sobie, nawet bez zmiany ustawy, z Krajową Radą Sądownictwa. Oczywiście dopiero po zakończeniu kadencji tej. To jest maj przyszłego roku. Po przeprowadzeniu prawyborów kandydatów w tej sędziowskiej części, spośród sędziów, przez sędziów. I to jest też możliwe do zrobienia - ocenił sędzia SN.

