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Sąd odmówił wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Jest uzasadnienie

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Zbigniew Ziobro
Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie o ENA dla Zbigniewa Ziobry
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Nie ma jakiejkolwiek podstawy do przyjęcia, że Zbigniew Ziobro będzie podróżował w najbliższym czasie na teren Unii Europejskiej - stwierdził sąd w uzasadnieniu dla decyzji o odmowie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Zdaniem sądu nie sprecyzowano też, kiedy Ziobro mógłby opuścić teren Stanów Zjednoczonych.

Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawił uzasadnienie dla podjętej w poniedziałek decyzji o odmowie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Wnioskowała o to prokuratura.

Odmowa wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry - uzasadnienie sądu

W uzasadnieniu sędzia Tomasz Julian Grochowicz podkreślił, że niezbędne do wydania ENA jest "jest podejrzenie możliwości przebywania osoby ściganej w chwili orzekania przez sąd na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej". Gdy prokurator składał wniosek w sprawie Ziobry "potwierdził ponad wszelką wątpliwość, że ścigany przebywał w tym czasie na terenie Węgier", lecz sąd "pomimo możliwości, wniosku w tym czasie nie rozstrzygnął" - czytamy.

Zgodnie z uzasadnieniem, były szef resortu sprawiedliwości aktualnie (od maja 2026 roku) przebywa w USA. Wynika to ze stanowiska prokuratora zawartego w piśmie z 19 czerwca tego roku i oświadczenia Ziobry załączonego przez jego obrońcę do pisma z 12 czerwca bieżącego roku. Wskazane jest w nich, że "aktualnym miejscem pobytu Zbigniewa Ziobry są Stany Zjednoczone Ameryki, miejscowość F." - czytamy w uzasadnieniu. Zaznaczono jednak, że pobyt byłego ministra sprawiedliwości w USA i miejscowości F. nie został potwierdzony urzędowo i wynika ze stanowisk stron i doniesień medialnych.

Sędzia Grochowicz w uzasadnieniu pisze, że zgodnie z ustaleniami Ziobro opuścił UE na podstawie tak zwanego "paszportu genewskiego". Przypomniano też, że ściganemu unieważniono paszport dyplomatyczny i paszport krajowy.

Sąd stwierdził, że nie ma jakiejkolwiek podstawy do przyjęcia, że Ziobro będzie podróżował w najbliższym czasie na teren UE. "Fakt jego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki związany z 'wystawionym' (brak dokładnych danych) prawem do pobytu w ramach tzw. wizy dziennikarskiej nie został sprecyzowany co do okresu jej obowiązywania i możliwości potencjalnego określenia czasu opuszczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki" - czytamy.

"W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę szereg informacji objętych powyższymi rozważaniami jak również brak danych wskazujących na możliwość, czy też potrzebę ze strony ściganego powrotu na teren Unii Europejskiej - Sąd zmuszony był do podjęcia decyzji w zakresie odmowy wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania" - posumowano.

Uzasadnienie sądu dla odmowy wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw, między innymi wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W lutym tego roku - po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu wobec niego aresztu - wydano za byłym ministrem sprawiedliwości list gończy.

Ziobro przez kilka miesięcy - jeszcze przed decyzją o areszcie - przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja tego roku, już po przegranych przez Orbana wyborach, były szef MS poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

2 lipca tego roku informowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (byłemu wiceszefowi MS, też podejrzanemu w tym śledztwie). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży. We wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że skierował pismo do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE w sprawie pobytu Ziobry w USA.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Zbigniew ZiobroSądEuropejski Nakaz AresztowaniaFundusz SprawiedliwościUSAWęgry
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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