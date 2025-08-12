"Brudna, rdzawa woda oraz śnięte ryby" w rzece. Urząd ostrzega

Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie) Źródło: mieszkanieclubowidza/Kontakt24

"W dniu dzisiejszym, w miejscowości Lubowidz, zauważyliśmy brudną, rdzawą wodę oraz śnięte ryby w rzece Wkrze. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do Wód Polskich - Zarządu Zlewni w Ciechanowie w celu podjęcia odpowiednich działań" - przekazał Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu.

Dodano, że burmistrz Jarosław Czapliński prosi o zachowanie ostrożności.

"Do czasu wyjaśnienia sprawy nie kąpiemy się w rzece, nie poimy zwierząt, nie wędkujemy, nie wykorzystujemy wody do podlewania" - podkreślono w komunikacie.

"Niedobór tlenu w rzece"

Do sprawy odniósł się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

"Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Nadzoru Wodnego w Żurominie przeprowadzili wizję terenową rzeki w miejscowościach Lubowidz i Bądzyn. Kontrola potwierdziła mętny kolor wody. Po zachowaniu ryb (tzw. "dzióbkowanie") można stwierdzić, niedobór tlenu w rzece" - przekazano.

"Dodatkowo przeprowadziliśmy kontrolę Wkry w miejscowościach: Brudnice, Poniatowo, Strzeszewo, Kocewo, która również wykazała mętny kolor rzeki. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rzece, o wszystkich nieprawidłowościach będziemy informować w naszych mediach społecznościowych. Przypominamy, że wszelkie niepokojące zjawiska można zgłaszać pod całodobowym numerem telefonu: 𝟮𝟮 𝟰𝟳𝟬 𝟭𝟬 𝟬𝟭 lub na adres e-mail: 𝘇𝗸.𝘀𝗱@𝘄𝗼𝗱𝘆.𝗴𝗼𝘃.𝗽𝗹" - dodano.

