Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Brudna, rdzawa woda oraz śnięte ryby" w rzece. Urząd ostrzega

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu wydał ostrzeżenie w sprawie brudnej wody w rzece Wkrze
Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie)
Źródło: mieszkanieclubowidza/Kontakt24
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu na Mazowszu przekazał, że w rzece Wkrze zauważono brudną, rdzawą wodę i śnięte ryby. Urzędnicy ostrzegają, aby do czasu wyjaśnienia sprawy nie kąpać się w rzece i nie wykorzystywać wody do podlewania. Do sytuacji odniósł się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24.

"W dniu dzisiejszym, w miejscowości Lubowidz, zauważyliśmy brudną, rdzawą wodę oraz śnięte ryby w rzece Wkrze. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do Wód Polskich - Zarządu Zlewni w Ciechanowie w celu podjęcia odpowiednich działań" - przekazał Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu.

Dodano, że burmistrz Jarosław Czapliński prosi o zachowanie ostrożności.

"Do czasu wyjaśnienia sprawy nie kąpiemy się w rzece, nie poimy zwierząt, nie wędkujemy, nie wykorzystujemy wody do podlewania" - podkreślono w komunikacie.

"Niedobór tlenu w rzece"

Do sprawy odniósł się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

"Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Nadzoru Wodnego w Żurominie przeprowadzili wizję terenową rzeki w miejscowościach Lubowidz i Bądzyn. Kontrola potwierdziła mętny kolor wody. Po zachowaniu ryb (tzw. "dzióbkowanie") można stwierdzić, niedobór tlenu w rzece" - przekazano.

"Dodatkowo przeprowadziliśmy kontrolę Wkry w miejscowościach: Brudnice, Poniatowo, Strzeszewo, Kocewo, która również wykazała mętny kolor rzeki. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rzece, o wszystkich nieprawidłowościach będziemy informować w naszych mediach społecznościowych. Przypominamy, że wszelkie niepokojące zjawiska można zgłaszać pod całodobowym numerem telefonu: 𝟮𝟮 𝟰𝟳𝟬 𝟭𝟬 𝟬𝟭 lub na adres e-mail: 𝘇𝗸.𝘀𝗱@𝘄𝗼𝗱𝘆.𝗴𝗼𝘃.𝗽𝗹" - dodano.

Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: tvn24.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

Udostępnij:
TAGI:
WodaMazowsze
Czytaj także:
imageTitle
Za wysokie progi. Liga Mistrzów nie dla Lecha Poznań
EUROSPORT
Crvena zvezda - Lech Poznań. Relacja na żywo
Crvena Zvezda Belgrad - Lech Poznań [RELACJA]
EUROSPORT
Daniel Obajtek
Obajtek atakuje zarząd Orlenu. Koncern odpowiada: pan był wtedy prezesem
BIZNES
Upał
Uwaga na skwar. Alarmy IMGW drugiego stopnia
METEO
imageTitle
Debiut i od razu gol Piątka
EUROSPORT
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Poszukiwany górnik nie żyje
Katowice
Władimir Putin
Putin "już wygrał pierwszy set"
Świat
Deszcz meteorów
Przed nami wyjątkowa "noc spadających gwiazd"
METEO
Kim Keon Hi, żony byłego prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola
Pierwszy taki przypadek w historii. Była pierwsza dama aresztowana
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki odpowiedział Żurkowi cytatem. "Uświadom to sobie, sobie"
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o swojej odpowiedzialności za KPO: ja pilnuję zasad
BIZNES
Foki wypoczywają na plaży w Mikoszewie
Niezwykły widok nad Bałtykiem. "800 osobników"
METEO
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejne kosmiczne osiągnięcie Armanda Duplantisa
EUROSPORT
gorna andyga shutterstock_2378349767 (1)
Czat wspierany Al wesprze we Włoszech turystów
BIZNES
Ciężarówka spłonęła na A4
Ciężarówka w ogniu. Autostrada A4 była zablokowana
Kraków
Widok na miasto Anchorage na Alasce
To tu spotkają się Trump z Putinem. Biały Dom potwierdza
Świat
Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii
Świat
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
WARSZAWA
Noc, pogodna noc
Przed upalnym dniem czeka nas pogodna noc
METEO
imageTitle
Legenda tenisa wyznała, że choruje. "Samo suszenie włosów stało się trudne"
EUROSPORT
Krzysztof Szadurski i Jan Szyszko
"Absurdy będące pokłosiem wadliwych założeń", "nie było przestrzeni do znaczącej rewizji"
BIZNES
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Niny Patalon
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
WARSZAWA
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek i awaria śmigłowca na autostradzie A1
Katowice
Pożar na Zakynthos
Ogień blisko greckiego kurortu. Ewakuacja turystów
METEO
Obywatel Gruzji zaatakował nożem 31-latka
Atak nożem. 26-latek aresztowany
Katowice
KPO
Nieprawidłowości w KPO. Wszystko, co wiadomo do tej pory
Paulina Borowska
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
WARSZAWA
Ukraina, obwód charkowski. Oddział dronów SZU
Ukraina atakuje "głęboko na tyłach Rosji". Trafiony magazyn shahedów
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica