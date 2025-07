Rzecznik rządu o słowach Brauna: reakcja musi być natychmiastowa

Szłapka o słowach Brauna: reakcja musi być natychmiastowa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Europoseł Grzegorz Braun w kolejnych wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w obozie Auschwitz. Rzecznik rządu Adam Szłapka odnosząc się we wtorek do sprawy w "Jeden na jeden" w TVN24, powiedział, że "nie jest w stanie zaakceptować takich ludzi jak Grzegorz Braun w polityce".

- Rozumiem, że on specjalnie prowokuje, ale łamie prawo - dodał.

Zaznaczył, że "tutaj ani na chwilę nie można mieć wątpliwości". - Reakcja państwa musi być natychmiastowa - podkreślił.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w poniedziałek, że "czas na jednoznaczną, zdecydowaną reakcję służb".

Szłapka został zapytany w TVN24, co to w takim razie będzie. - To jest pytanie do służb i prokuratury. Ja chciałbym, żeby reakcja była natychmiast i teraz - powiedział rzecznik rządu.

- Wiem, że prokurator generalny, pan minister Adam Bodnar rozmawiał też ze swoim zastępcą, czyli z szefem pionu IPN. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo - dodał.

- Ponad miesiąc temu Parlament Europejski w poprzednich sprawach już uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi i w tej sprawie prokuratura już przygotowuje wniosek do sądu o kolejne kroki. I wiem, że w kolejnych zarzutach, które są dla Grzegorza Brauna, został skierowany wniosek do Parlamentu Europejskiego - mówił Szłapka.

Ocenił, że "sprawy dotyczące Grzegorza Brauna są tak dobrze udokumentowane (...), że sąd nie będzie miał żadnych wątpliwości, żeby wymierzyć wyrok".

Szłapka: nikt nie powinien brać pod uwagę współpracy z Braunem

Rzecznik rządu zwrócił też uwagę na kwestię podejścia polityków do tej sprawy i zachowania Brauna.

- Uważam, że nikt w żadnej sprawie z kimś takim jak Braun nie powinien rozmawiać, jeśli chodzi o politykę, i nie powinien w ogóle brać pod uwagę z nim współpracy - ocenił.

- Dzisiaj Jarosław Kaczyński i część polityków PiS mówi, że to jest oburzające, ale pamiętam, że bezpośrednio przed wyborami bardzo ciepło mówili o Grzegorzu Braunie. Chciałbym, żeby się odcięli tak totalnie, że nie będą z nim w żaden sposób współpracować, bo ja sobie z kimś takim, kto zatruwa przestrzeń publiczną w Polsce, współpracy żadnej nie wyobrażam - mówił.

Dodał, że "czeka na to, żeby (Braun) stanął przed sądem i został skazany".

Adam Szłapka Źródło: TVN24

Szłapka o rekonstrukcji rządu

Szłapka odniósł się też do kwestii rekonstrukcji rządu, która ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu.

Został zapytany, czy potwierdza, że takie stanowiska jak na przykład minister do spraw równości, do spraw społeczeństwa obywatelskiego, do spraw polityki senioralnej znikną na rzecz pełnomocniczek albo stanowisk wiceministrów w poszczególnych resortach.

- Na pewno każda ważna dziedzina życia i każdy dział administracji będzie zaopiekowany, a w jakiej formie, to wszystki ogłosi pan premier - powiedział.

Pytany, czy jest potrzebny superresort gospodarczy, finansowy, odparł, że "na pewno jest potrzebne bardzo silne centrum gospodarcze, odpowiadające za koordynację całej polityki gospodarczej rządu".

- Coś mi mówi, że Andrzej Domański będzie odpowiedzialny za takie silne, jak pan powiedział, centrum gospodarcze - powiedział prowadzący program Radomir Wit. - Pan redaktor na pewno ma intuicję i być może gdzieś słyszał, ale ja nie mam wątpliwości, że taka koordynacja polityki gospodarczej jest potrzebna i też nie mam wątpliwości, że Andrzej Domański jest znakomitym ministrem finansów - powiedział rzecznik rządu.

OGLĄDAJ: Adam Szłapka