"To państwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa". Komentarze po wyborze Wróblewskiego

Wróblewski: nie będę ani rzecznikiem rządu, ani rzecznikiem opozycji

Profesor Patyra: to państwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa

Profesor Sławomir Patyra, komentując wynik głosowania, mówił, że nie jest rozczarowany, wynik był spodziewany, bo "arytmetyka sejmowa jest nieubłagana". - Natomiast jestem zadowolony z tego, że miałem okazję podzielić się z szerszym kręgiem opinii publicznej moimi poglądami na temat relacji pomiędzy państwem i jednostką, to znaczy przypomnieć, a niektórym może powiedzieć po raz pierwszy, że to państwo jest dla ludzi, a nie ludzie dla państwa – stwierdził.

Ikonowicz: żaden nałożony przemocą Rzecznik nas nie powstrzyma

- To, z czego się cieszę, to poparcie społeczne, które wynika z sondażu. Jeżeli połączymy to, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym, to widzimy pewną ścieżkę, w której są takie organizacje społeczne, oddolne, a społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich staje się imperatywem – mówił.