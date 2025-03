Jeśli chodzi o protokół, to uważam, że nie ma zastrzeżeń do przebiegu przesłuchania Barbary Skrzypek - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. RPO uważa też, że śledztwa dotyczące polityków opozycji "powinny być szczególnie zabezpieczone pod kątem bezstronności".

- To, co w tej chwili znamy, to protokół przesłuchania. (...) Jeśli chodzi o ten protokół, to uważam, że nie ma zastrzeżeń do przebiegu tej czynności (przesłuchania - red.) - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Marcin Wiącek.