Rzecznik MSWiA o szczegółach zatrzymania Ryszarda Czarneckiego

Sprawa jest dość mocna i rozwojowa. Chodzi o sprzedawanie dyplomów uczelni, jest już zatrzymanych kilkanaście osób w całym kraju i to jest kontynuacja - mówił o szczegółach zatrzymania Ryszarda Czarneckiego na antenie TVN24 rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Do szczegółów sprawy Dobrzyński odniósł się na antenie TVN24. Jak przekazał, do zatrzymania doszło tuż przed godziną 16 na Lotnisku Chopina w Warszawie. - Dotyczy to dużej sprawy, dużego podejrzenia korupcji. Chodzi o sprawę Collegium Humanum. Warto tutaj dodać, że w tym samym czasie w Warszawie w miejscu zamieszkania została zatrzymana żona tego pana, Emilia H. - przekazał.